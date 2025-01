L'OM lance une nouvelle équipe et se félicite

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’Olympique de Marseille est devenu ce week-end la première équipe de Ligue 1 à lancer son équipe de football pour personnes amputées.

Dans un communiqué officiel publié ce samedi, l’Olympique de Marseille s’est félicité de devenir le premier club de Ligue 1 à compter une équipe de personnes amputées. « Ce dimanche 19 janvier, les joueurs de la nouvelle section « football pour amputés » de l’Olympique de Marseille fouleront les pelouses de l’OM Campus à l’occasion de leur premier entraînement. Ils se verront remettre leur équipement et souhaiter la bienvenue par Lucie Venet, Directrice exécutive de Treizième Homme, organisation qui accompagnera l’équipe » détaille le club phocéen dans son communiqué.

L’Olympique de Marseille et Treizième Homme sont heureux d’annoncer le lancement de leur équipe de football pour amputés. L’OM devient ainsi le premier club de Ligue 1 McDonald’s à disposer d’une telle section. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 18, 2025

Conseiller sportif et institutionnel de l’OM, Fabrizio Ravanelli s’est félicité de la création de cette nouvelle équipe. « Le football est le sport le plus populaire qui soit, et à ce titre, il est nécessaire qu’il reste accessible à toutes et à tous. A cet égard, nous sommes particulièrement fiers d’être le premier club de Ligue 1 McDonald’s à disposer d’une section de football pour amputés. L’OM et Treizième Homme accordent une grande importance à l’inclusivité, et nous sommes convaincus que cette équipe contribuera à porter les valeurs du club et à le faire rayonner, sur le terrain et en-dehors » apprécie le dirigeant italien, fier que l’OM soit précurseur dans ce domaine.