L'OM lance un plan d'urgence pour Adrien Rabiot

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Renfort surprise de l'Olympique de Marseille en septembre dernier, Adrien Rabiot donne entière satisfaction à Roberto De Zerbi. Le départ possible du milieu de terrain en fin de saison inquiète l'OM.

L'OM a probablement compris que vouloir détrôner le PSG cette saison était encore au-dessus de ses moyens, mais pour le club de Frank McCourt la priorité des priorités est surtout de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Financièrement, l'Olympique de Marseille aurait du mal à se remettre d'une année sans l'apport de la lucrative C1. Et pour réussir ce challenge, Pablo Longoria a obtenu du propriétaire américain de l'OM un chèque conséquent, et même une rallonge pour faire venir Adrien Rabiot à la mi-septembre. Arrivé dans l'allégresse générale, le joueur formé à Paris apporte énormément au groupe de Roberto De Zerbi et personne ne regrette la signature de l'international tricolore. Cependant, Adrien Rabiot a signé à priori jusqu'en 2026, ce qui n'a jamais été confirmé, et si l'OM ne veut pas le voir partir libre, il va falloir le prolonger avant l'été prochain. Le président marseillais ne masque pas que c'est sa priorité absolue.

Pablo Longoria l'a compris en septembre, Adrien Rabiot et sa maman, qui est également sa conseillère, sont durs lors des négociations. C'est un reproche qui a souvent été fait au milieu de terrain, lequel a parfois été brutal dans les discussions lorsqu'il s'agit de son avenir. Alors, le patron de l'Olympique de Marseille veut prendre les devants afin d'aboutir à un accord pour une prolongation d'Adrien Rabiot, en espérant que ce dernier y mettra aussi du sien. « Adrien est l’une des personnes avec les valeurs humaines les plus remarquables que j’ai rencontrées dans ma carrière. C’est un joueur et une personne extraordinaires. Concernant son avenir, de quoi cela va-t-il dépendre ? Honnêtement, je pense que tout se jouera lors d’une discussion à la fin de la saison.

Ce sera l’occasion de faire le point et de se demander : est-ce que tout le monde est satisfait ? Est-ce que nous avons réussi ce que nous avions envisagé en septembre ? Personnellement, j’aimerais qu’il reste tout le temps. Pour l’homme qu’il est, pour les valeurs qu’il incarne au quotidien, et pour ce qu’il apporte chaque jour au club. Mais il est normal d’avoir une conversation en fin de saison pour savoir s’il est, lui aussi, satisfait et s’il estime que choisir l’Olympique de Marseille était la bonne décision », a confié, avec prudence, Pablo Longoria, qui sait qu'il faudra convaincre un joueur au caractère bien trempé et qui l'a déjà prouvé dans le passé.