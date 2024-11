L'OM lâche 15 millions d'euros pour cette piste brésilienne

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’intérêt de l’OM pour Arthur Melo se confirme mais pour s’attacher les services du milieu de terrain brésilien de la Juventus Turin, il faudra lâcher 15 millions d’euros lors de ce mercato hivernal.

Samedi à Lens, Roberto De Zerbi a peut-être trouvé la formule gagnante pour l’Olympique de Marseille au milieu de terrain en associant Rongier, Hojbjerg et Rabiot. Les trois hommes ont brillé dans le Nord, contribuant largement à ce nouveau succès marseillais à l’extérieur. Néanmoins, le club phocéen envisage toujours de recruter un milieu de terrain de plus cet hiver puisque désormais, Geoffrey Kondogbia est un défenseur dans l’esprit de son entraîneur. Ismaël Koné prend son mal en patience sur le banc mais pour l’instant, l’international canadien ne donne pas satisfaction, raison pour laquelle l’OM pense à Paul Pogba mais aussi à Arthur Melo.

Et selon les informations de Live Foot, la piste de l’international brésilien de la Juventus Turin est toujours chaude à Marseille. La Vieille Dame est ouverte au départ de son milieu de terrain de 28 ans, sous contrat jusqu’en juin 2026 et réclamerait un chèque de 15 millions d’euros pour le vendre lors du mercato hivernal. Une somme importante mais pas non plus hors de portée des finances marseillaises selon le média, qui explique que l’OM pourrait accepter de combler les exigences de la Juventus pour recruter l’ancien milieu de terrain de la Fiorentina. Il y a néanmoins quelques conditions à cela et la première sera de vendre en janvier avant de pouvoir acheter.

L'OM doit vendre pour recruter Arthur

Live Foot indique que Marseille devra se séparer de Chancel Mbemba et d’un second joueur afin de pouvoir investir sur Arthur Melo sans se mettre pour autant dans le rouge financièrement. Des joueurs comme Brassier, Meité, Garcia ou encore Lirola ne seront pas retenus en cas de belle proposition cet hiver. La question est maintenant de savoir si Marseille parviendra à se séparer de deux joueurs, ce qui débloquerait ensuite la potentielle venue d’Arthur Melo. La signature du Brésilien mettrait par ailleurs fin au dossier Paul Pogba, dont le nom continue de circuler avec insistance dans la cité phocéenne.