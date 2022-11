L'OM impossible à vendre, la vérité éclate enfin

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Frank McCourt a démissionné de son poste au sein du conseil de surveillance de l'OM. De quoi relancer les théories sur une vente du club. Le journaliste français prétend que seul le montant réclamé par l'Américain bloque l'avancée de ce dossier.

Il suffisait d'un échec européen de l'OM pour que la vente du club revienne dans la presse. Une effervescence d'autant plus forte que Frank McCourt a pris une décision qui a étonné ces dernières semaines. Le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille s'est un peu mis en retrait du club puisqu'il a démissionné de son poste au sein du conseil de surveillance. A sa place, on retrouve son bras droit, Barry Cohen. Ainsi, la théorie d'une future vente de l'OM a refait surface instantanément, même si du côté du club phocéen on nie fermement une telle intention de la part de l'homme d'affaires américain.

Les offres pour l'OM sont là mais McCourt demande trop

Parmi ceux qui clament depuis plusieurs mois que Frank McCourt veut vendre l'OM, il y a Romain Molina, lequel n'a cependant jamais prétendu que l'Olympique de Marseille étaient déjà passé dans d'autres mains, contrairement à Thibaud Vézirian, qui de son côté affirme que des intérêts saoudiens sont déjà présents à la Commanderie, mais que tout cela est confidentiel. De son côté, Romain Molina n'en démord pas. La vente est bien voulue par le propriétaire du club phocéen, des offres sont arrivées mais Frank McCourt a tout fait capoter. A chaque fois, il a demandé un montant trop élevé pour céder le club qu'il a racheté en 2016 à Margarita Louis-Dreyfus..

Et le journaliste de donner sa version des faits. « Oui, à trois milliards de pour cent ! Il veut vendre, mais demande beaucoup trop d’argent. […] Il y a eu des discussions avec un groupe mais il voulait trop d’argent. C’était au mois de juin, McCourt avec les sommes qu’il réclame, personne ne va acheter. […] Vous ne donnez pas autant de document, vous ne faites pas autant de rendez-vous, si vous n’avez pas l’envie que cela aboutisse. C’est quand même aller loin. Je ne suis pas un expert, mais regardez ce qu’il s’est passé avec les Dodgers. Il était dans une situation catastrophique et il a fait une énorme opération. Aujourd’hui, McCourt veut faire la même chose avec l’OM, bonne chance à lui. […] Ce que je vous ai dit sur la vente de l’OM. Je peux le redire sans problème. J’ai toujours dit la même chose depuis trois ans et ça ne change pas. Je ne m’étais pas trompé sur Walid Bin Talal. J’ai toujours dit qu’il ne serait jamais à l’OM. De même pour le projet Boudjellal, en expliquant l’esbroufe. Par contre que McCourt cherche mais veut beaucoup d’argent, c’est le cas », a t-il confié au Quotidien du Sport.