L'OM giflé, Marcelino a trouvé les coupables

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré son statut de favori, l’OM n’a pas existé mercredi soir et s’est logiquement incliné (1-0) sur la pelouse du Panathinaïkos en match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Mercredi soir à Athènes, l’Olympique de Marseille a limité la casse avec un seul but de retard mais a totalement raté son match aller contre le Panathinaïkos à six jours de la deuxième manche cette fois dans l’ambiance incandescente du Vélodrome. Le nouvel entraîneur olympien Marcelino avait pourtant aligné ce qui ressemblait fortement à une équipe type avec toutes ses recrues, notamment en attaque. Pierre-Emerick Aubameyang était associé à Iliman Ndiaye et à Ismaïla Sarr, trois joueurs qui doivent permettre à l’OM de faire la différence dans ce genre de match.

Marcelino pas satisfait de son attaque

A l’exception d’une occasion de la tête pour « Auba », les trois joueurs offensifs de Marseille n’ont pas existé. Après la défaite de son équipe, l’entraîneur espagnol Marcelino ne se cachait derrière aucune excuse et reconnaissait bien volontiers que son attaque n’avait pas été au niveau espéré pour gagner un match de coupe d’Europe. « On était venu ici pour gagner, le résultat est pire que ce que l’on espérait. Mardi prochain, il faudra gagner avec deux buts de différence avec les efforts de nos joueurs et l’aide de nos supporters. En attaque, on n’a pas été bien, on n’a pas pris les bonnes décisions dans la dernière passe, et notre plus grosse occasion est la tête d’Aubameyang. On n’a pas connu notre meilleure soirée, on va travailler pour être prêt mardi prochain, on a six jours devant nous. On donnera tout, si on ne gagne pas on ne sera pas en phase de groupe » a reconnu l’entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Sans surprise, les attaquants de l’OM sont les joueurs qui ont reçu les pires notes dans les colonnes de L’Equipe : 3 pour Ndiaye et Aubameyang tandis que Sarr et Ounahi sont à peine mieux lotis avec un 4. Sur la star gabonaise recruté en provenance de Chelsea, le quotidien national y va fort en estimant qu’il a purement et simplement été fantomatique. « Il n'a pas trouvé le moyen d'exister, faute d'exploiter les quelques ballons arrivés jusqu'à lui. Alors qu'une situation intéressante s'esquissait, il a adressé une passe trop profonde à Ndiaye (63e), et sa tête au-dessus (22e) est le sommet de son match. C'est trop peu au regard de son statut » taille le quotidien national, sans pitié et un brin moins tranchant avec Ndiaye.

Une réaction attendue dès samedi en Ligue 1

« Il est très attendu et la pression semble lourde pour l'attaquant, d'abord averti pour contestation (15e). Il joue mal un bon coup en gardant le ballon (25e), commet une mauvaise passe pour Sarr (40e), et a disparu avant d'être remplacé » peut-on lire dans L’Equipe. Autant dire que pour accéder au barrage de la Ligue des Champions, l’OM devra montrer davantage mardi au retour à Marseille. Et aura également l’obligation d’afficher un autre visage dès samedi à l’occasion de la réception de Reims en Ligue 1 pour la première journée du championnat. Il sera par ailleurs intéressant de voir si pour cette rencontre, le coach de l'OM modifie son animation offensive alors qu'il dispose sur le banc de joueurs tels que Vitinha, Harit, Guendouzi ou encore Ünder et Mughe.