L'OM gagne une bataille à 35 ME contre l'Inter

Par Hadrien Rivayrand

L'été dernier, l'OM pensait avoir fait un joli coup en signant Valentin Carboni en prêt avec option d'achat depuis l'Inter Milan. Mais rien ne se passe comme prévu pour l'Argentin du côté de la Canebière.

L'OM ne peut pas compter sur les services de Valentin Carboni pour le moment. L'international argentin est gravement blessé à un genou et mettra encore du temps avant de faire son retour à la compétition. Bien dommageable quand on sait que le joueur de l'Inter est prêté une saison à Marseille. De quoi mettre à mal toutes les parties, qui aimeraient trouver le meilleur terrain d'entente possible. Si Carboni est encore sous contrat avec les Lombards jusqu'en juin 2029, ces derniers veulent qu'il prenne du galon et s'affirme au plus haut niveau. Il faut dire que l'option d'achat fixée à l'OM est de 35 millions d'euros. Un prix bien trop haut pour la direction phocéenne, surtout pour un joueur blessé.

Carboni qui continue à l'OM encore une saison, la possibilité devient de plus en plus crédible

Mais selon les informations de Tuttosport, l'Olympique de Marseille pourrait finalement accepter de se faire prêter une deuxième saison de suite Valentin Carboni. Cela ne pourra se faire qu'à une seule condition : renégocier le montant de son option d’achat. Les Phocéens veulent logiquement la diminuer drastiquement. Depuis son arrivée sur la Canebière, le joueur de 19 ans n'a eu le temps que de prendre part à 4 rencontres. Pour rappel, l'Inter avait négocié dans le prêt actuel de Carboni à l'OM une clause de rachat si les Phocéens l'achetaient. Reste à savoir si elle sauterait ou serait encore maintenue. Autant de détails qui doivent encore être discutés pour un joueur qui a encore tout à prouver au plus haut niveau. Et l'Olympique de Marseille le sait bien.