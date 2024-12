L'OM gagne, Djellit envoie un message à De Zerbi

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a décroché une victoire cruciale face à Monaco dimanche soir au Vélodrome (2-1), mais le jeu proposé par l’équipe de Roberto De Zerbi laisse encore à désirer selon certains observateurs.

Meilleure équipe de Ligue 1 à l’extérieur, l’Olympique de Marseille était en revanche en grande difficulté au Vélodrome depuis le début de la saison. En ce sens, la réception de l’AS Monaco constituait un immense défi pour l’équipe de Roberto De Zerbi. Les choses étaient plutôt mal engagées puisque le club de la Principauté était devant à la pause, mais l’OM a fait preuve de beaucoup de caractère pour renverser le match et s’imposer (2-1). Le jeu pratiqué par les coéquipiers de Mason Greenwood peine en revanche à faire l’unanimité. Si certains observateurs ont vu du mieux, avec beaucoup de possession face à un cador du championnat, tout le monde n’est pas encore convaincu.

Monaco a un effectif De Zerbi-compatible, pas l’OM

Nabil Djellit a par exemple été déçu de la manière et estime d’ailleurs que l’effectif de l’ASM serait bien plus adapté au jeu prôné par Roberto De Zerbi que celui dont le coach italien dispose à Marseille. « Pour l’OM le plus important ce dimanche, c’est le résultat, pas le contenu. Le match a été intense et ouvert, mais les Marseillais auraient pu se faire punir plusieurs fois. Sur les sorties de balles il y a eu un nombre incalculable de ballons perdus. Si je suis Roberto De Zerbi, je me dis que c’est plutôt l’effectif d’en face qu’il m’aurait fallu pour mettre en place mon style de jeu. Les occasions les plus franches étaient pour l’ASM. Si je suis Monaco je suis écœuré. Monaco était la meilleure équipe sur le terrain » a jugé le consultant de La Chaîne L’Equipe.

Ce dernier estime que Roberto De Zerbi n’a pas un effectif suffisamment taillé pour briller dans le style de jeu prôné par l’ex-technicien de Brighton au contraire de l’ASM. Malgré tout, c’est bien Marseille qui pointe à la deuxième place du classement après ce match et nul doute que cela réjoui Roberto De Zerbi, lequel va maintenant s’atteler à faire infuser ses idées de jeu dans l’esprit de ses joueurs afin que son OM lui ressemble enfin.