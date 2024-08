L'OM fonce sur Arthur Vermeeren, tout s'emballe

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En quête permanente de joueurs pour renforcer l'équipe de Roberto De Zerbi, l'Olympique de Marseille travaille désormais sur la piste d'un milieu de terrain international belge.

On ne sait pas si Pablo Longoria et Mehdi Benatia sont des amateurs de Football Manager, mais les deux dirigeants marseillais ont visiblement les yeux rivés sur le marché des transferts, au point de multiplier les négociations alors même que les départs sont rares. Ce mardi soir, Fabrizio Romano, encore lui, annonce que l'OM a contacté l'Atlético de Madrid afin de savoir si le prêt d'Arthur Vermeeren, le milieu international belge de 19 ans, était envisageable. Arrivé en janvier dernier chez les Colchoneros a un contrat jusqu'en 2023 avec l'équipe de Diego Simeone est son transfert pur et dur n'est pas à l'ordre du jour. Cependant, n'ayant pas l'espoir d'avoir un temps de jeu énorme avec le club madrilène, Arthur Vermeeren aurait demandé et obtenu de ses dirigeants d'être prêté cette saison pour acquérir de l'expérience.

L'OM n'est pas seul dans le dossier Arthur Vermeeren

L'Olympique de Marseille est donc venu à la charge concernant le milieu de terrain, mais cette fois le club phocéen ne serait pas le seul à avoir noué le contact avec l'Atlético de Madrid. Le journaliste italien aux 21 millions de followers précise en effet que deux clubs allemands, et non des moindres, sont également intéressés par un prêt d'Arthur Vermeeren. Il s'agit du Bayer Leverkusen et du RB Leipzig. Deux formations qui disputeront la prochaine Ligue des champions contrairement à l'OM, ce qui peut évidemment peser dans la balance, l'international belge ayant probablement le souhait de se frotter au plus haut niveau continental durant cette saison qu'il pourrait passer loin du Cívitas Metropolitano. Les négociations sont donc en cours, reste à connaître la décision finale de l'Atlético de Madrid et d'Arthur Vermeeren.