L'OM fait les poches de Frank McCourt ‍!

Par Guillaume Conte

L'OM n'a pas réussi à passer l'obstacle de la DNCG du premier coup. Pourtant, Frank McCourt a fait un chèque de 70 ME. Ce n'était pas assez aux yeux du gendarme financier du football français en raison de la situation du club.

A ce rythme-là, s’il envisage un jour de vendre l’Olympique de Marseille, Frank McCourt va finir par réclamer bien plus qu’un milliard d’euros. En effet, le propriétaire de l’OM a du rallonger une somme copieuse pour permettre à son club d’éponger ses dettes accumulées au cours de cette saison 2023-2024. Et l’addition finale est vertigineuse car après avoir réduit ses pertes la saison précédente, le club olympien est reparti largement dans le rouge. En cause, des transferts ratés, très peu de ventes majeures, et une élimination en Ligue des Champions qui a été loin d’être compensée par le bon parcours en Europa League. De quoi obliger Frank McCourt à faire un chèque de 70 millions d’euros pour remettre les compteurs à zéro.

70 ME, Frank McCourt doit mettre plus !

Cette somme est bien arrivée sur le compte de l’OM, et permet ainsi d’éponger les dettes. La DNCG en a pris note, mais malgré cela le feu vert n’a pas été donné pour le budget 2024-2025. Cela signifie que le club olympien, qui n’a toujours pas trouvé son entraineur, ne peut pas recruter librement et risque toujours une sanction. La raison de cette décision a été dévoilée par Le Parisien. Malgré la présence de Pablo Longoria et du directeur administratif et financier de l’OM Alban Juster, la DNCG a bien noté qu’il manquait un élément essentiel. Frank McCourt n’a en effet pas avancé les fonds pour la saison prochaine, se contentant de boucher le déficit. Mais pour faire coller le budget prévisionnel, le gendarme financier du football français demande clairement une rallonge au businessman américain, pour éviter que ces pertes structurelles ne mettent en danger l’équilibre économique.

Une décision liée à la grosse masse salariale du club, en totale contradiction avec le fait que l’OM ne disputera pas de Coupe d’Europe, et n’aura donc pas les revenus (primes, billetterie etc…) qui vont avec. Sans même parler des droits TV qui seront forcément revus à la baisse. Dès lors, des garanties supplémentaires sont demandées et Frank McCourt, qui avait assuré qu'il s'occuperait aussi de cette partie prévisionnelle, n’y a pas répondu. Le fait que le natif de Boston ait déjà allongé une somme copieuse permet de bénéficier de ce recours et cette mise en attente du dossier sera levée quand les comptes prévisionnels seront ajustés. A Marseille, on affiche une grande confiance sur le fait que la situation s’arrangera très rapidement, et que le club soit totalement libre de recruter cet été.

Même si les supporters rêvent surtout de voir leur club changer de dimension avec un rachat par l’Arabie Saoudite, il n’empêche que Frank McCourt va continuer à aligner des dizaines de millions d’euros cette saison pour permettre à l’OM de tenir la route.