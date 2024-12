L'OM et ses supporters, un énorme record battu

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'OM a beau courir derrière un titre depuis douze ans, la passion des supporters phocéens continue à grandir. Pour preuve, le Vélodrome est un des stades les plus fréquentés d'Europe.

Avant sa victoire contre Monaco, dimanche soir, l'équipe de Roberto De Zerbi affichait des performances indignes de son rang dans son stade. Le soulagement vu dans le camp marseillais au moment du coup de sifflet final contre l'ASM a montré combien l'OM voulait rectifier le tir et enfin gagner devant ses supporters. Mais, quoi qu'il arrive, Pablo Longoria sait qu'il peut compter sur le soutien indéfectible des fans marseillais, lesquels sont toujours plus nombreux à vouloir venir au Vélodrome. Le compte @StatsOMp s'est penché sur la fréquentation du stade marseillais, lequel est le plus grand de Ligue 1, et les chiffres donnent le vertige. Car quels que soient les résultats de l'Olympique de Marseille, l'affluence bat record sur record. C'est même du jamais vu.

🏟️ Hors période de travaux, le Stade Vélodrome dispose cette saison du taux de remplissage le plus élevé de toute son histoire en championnat (93.6%).



👉 https://t.co/Wr2a9hdG2Y pic.twitter.com/2ZPV1QHyzI — ⓢⓣⓐⓣⓢⓄⓂⓅ (@StatsOmp) December 2, 2024

Cette saison, alors que l'OM a stoppé à 49.000 le nombre de ses abonnés afin que tout le monde ait une chance de pouvoir acheter des places au match par match, le taux de remplissage du Vélodrome est de 93,6%. Selon le compte spécialisé, si l'on fait exception de la période durant laquelle le stade du boulevard Michelet a été en travaux, c'est un record absolu dans la longue histoire de l'Olympique de Marseille. Jamais autant de monde n'est venu suivre les matchs de l'OM à domicile, la saison passée le taux de remplissage a par exemple atteint 90,2%. Pour les dirigeants phocéens, c'est forcément un très bon signal, puisque même les affiches moins prestigieuses remplissent désormais le Vélodrome.

Si un OM-PSG ou un OM-OL font le plein et suscitent une énorme demande, la réception récente d'Auxerre a prouvé que l'engouement était toujours extrême. Aucun projet d'agrandissement du Vélodrome n'est encore évoqué, mais nul doute qu'un jour la question se posera, la jauge actuelle du stade étant d'un peu plus de 65.000 places.