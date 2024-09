L'OM et l'arbitrage pro-OL, Aulas encore accusé

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Malgré la victoire à Lyon (2-3) dimanche dernier, l’Olympique de Marseille et ses supporters ont du mal à digérer les décisions de l’arbitre Benoît Bastien. Pour remédier au problème, en plus du coup de gueule du conseiller sportif Medhi Benatia, des fans marseillais appellent au départ du vice-président de la FFF Jean-Michel Aulas.

Quoi qu’il arrive, Medhi Benatia ne regrette rien. Le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille assume totalement son coup de gueule à Lyon. A la mi-temps de l’Olympico dimanche dernier, le bras droit du président Pablo Longoria s’en était pris à l’arbitre Benoît Bastien dans les couloirs du Groupama Stadium. La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a donc convoqué le dirigeant qui s’expose à une suspension de quatre matchs. Pas de quoi refroidir Medhi Benatia qui juge son intervention nécessaire.

Les Marseillais accusent Aulas

C’était aussi l’avis de Jean-Michel Aulas il y a quelques années, à une époque où l’ancien président de l’Olympique Lyonnais ne subissait pas le traitement infligé au Franco-Marocain. « Quand Aulas faisait ça, on disait que c'était un grand président, a comparé le supporter marseillais Massimo Stern pour Football Club de Marseille. Quand Claude Bez faisait ça à l'époque, quand Bernard Tapie, quand Monsieur Létang a fait ça… » Pendant que Jean-Michel Aulas était encensé pour ses plaintes, son équipe était accusée de bénéficier d’un traitement de faveur.

👨‍💼🇫🇷"Il y a une personne à éradiquer dans le monde du football français, c'est Jean-Michel Aulas !"@Mode55489648 et @MassimoStern sont unanimes, l'ancien président lyonnais sème le trouble dans les décisions arbitrales. #OLOM #OM pic.twitter.com/rVX9RTeRHg — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 26, 2024

« Il y a plein de joueurs, je me souviens du Messin Centonze, qui disaient à chaque fois que Lyon était avantagé, a rappelé Massimo Stern. Et c'est vrai, à un moment donné, il faut le dire. » C’est pourquoi le célèbre fan de l’OM Thierry Mode, également connu sous le nom de Titi c’est toi le boss, estime que Jean-Michel Aulas ne devrait pas rester vice-président de la Fédération Française de Football. « Il n'y a qu'une seule personne à éradiquer dans le football français, c'est Aulas, a-t-il dénoncé. Il est membre du comité exécutif de la FFF, c'est lui qui gère les arbitres… Pourquoi c'est aussi malaisant dans les matchs de Lyon ? » Encore et toujours la thèse du complot.