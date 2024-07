L'OM et Clauss, c'est presque un scandale

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Si le mercato marseillais se révèle brillant tant dans les achats que dans les ventes, un cas crispe les observateurs : Jonathan Clauss. L'international français va être vendu 5 millions d'euros à Nice. Un transfert plus qu'étrange.

L'incompréhension jusqu'au bout entre l'OM et Jonathan Clauss. Devenu tête de Turc de la direction phocéenne en seconde partie de saison pour manque de professionnalisme, le latéral va quitter l'OM cet été. Un transfert attendu depuis plusieurs mois sauf que le prix et la destination font débat. En effet, Clauss s'en va rejoindre l'OGC Nice, concurrent direct de l'OM dans la course à l'Europe. Surtout, la vente va se faire pour un prix très bon marché : 5 millions d'euros. C'est très clairement sous-évalué pour un joueur qui est international français, qui a été appelé pour l'Euro 2024 et qui est une référence du poste en Ligue 1.

L'OM a mal géré le cas Clauss

Cette vente suscite beaucoup d'interrogations chez les supporters phocéens et dans la presse. Consultant média depuis plusieurs années, Jean-Charles de Bono est très dubitatif. Amené à s'exprimer pour le site Football club de Marseille, l'ancien joueur de l'OM a critiqué la stratégie marseillaise concernant Clauss au mercato. Il estime que le club olympien se débarrasse un peu trop facilement d'un taulier de l'équipe.

« Jonathan Clauss c’est un international avec des qualités. Le lâcher pour 5 ME, même s’il reste un an de contrat, c’est se diminuer au niveau de la qualité. On connaît ses passes décisives, son abattage, son niveau de placement et en plus il rentre dans le système de De Zerbi. Maintenant, si l’OM a vraiment besoin d’argent… Mais je trouve que 5 ME c’est vraiment peu ! […] C’était l’un des meilleurs éléments de notre effectif, qu’on le veuille ou non. Il est sélectionné pour l’Euro, même s’il n’a pas joué. C’est une force. Je me demande réellement si l’on va trouver mieux que ça. La problématique est là. Moi, un garçon comme Clauss aujourd’hui, ça vaut plus de 5 ME. Même s’il a 32 ans. Il va surtout renforcer un concurrent direct, qu’on le veuille ou non, Nice a fini devant nous. Ces 3 dernières années, on était même à la lutte avec eux limite », a t-il développé. La pression est mise sur Pablo Longoria pour dénicher un joueur au moins aussi bon que Clauss au mercato.