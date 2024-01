L'OM en sueur, Gattuso dragué en Italie

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Gennaro Gattuso a encore de belles ambitions avec l'OM. L'Italien garde cependant la cote dans son pays d'origine, alors que son avenir à Marseille peut parfois paraitre confus.

L'OM n'avait pas prévu de faire confiance à Gennaro Gattuso au début de saison. Les Phocéens étaient partis sur un nouveau projet avec Marcelino. Mais voilà, l'aventure de l'Espagnol sur la Canebière a tourné court. L'ancien de l'AC Milan a repris les commandes marseillaises pour tenter de redresser la barre. S'il y a du bon et du moins bon, on peut dire que l'OM a retrouvé de la stabilité. Les Phocéens espèrent faire de belles choses en cette seconde partie de saison. Gattuso est des plus concernés par le projet mais voilà, son nom ne cesse de revenir ces dernières heures en Italie à l'heure où le mercato de l'OM reste tout de même très obscur sans moyens financiers, de l'aveu même de la direction. Et un club en particulier aimerait beaucoup pouvoir le chiper aux Phocéens.

Gennaro Gattuso, un avenir loin de Marseille ?

Selon les informations de Tuttosport, le Torino pense fortement à Gattuso pour venir remplacer Ivan Juric. Le Croate est sur la sellette après des mauvais résultats récurrents, alors que le club du Piémont est 10e de Serie A. Difficile en l'état de voir Gattuso quitter l'OM pendant que le club a besoin de lui et qu'il vient à peine d'arriver. Cependant, les dernières années ont montré qu'il pouvait parfois être difficile de tenir la route lorsque Pablo Longoria décidait de tout, Jorge Sampaoli, Igor Tudor voire Marcelino n'ayant pas tenu sur la distance. En fin de saison, l'Italien sera de toute façon en fin de contrat et le Torino pourrait alors en profiter pour rafler la mise. En attendant d'en savoir plus, Gattuso sera suivi avec attention par les fans et observateurs de l'OM, qui veulent voir les Phocéens tenter de gagner un titre cette saison. Si la donne parait compliquée en Ligue Europa et impossible en Ligue 1, la Coupe de France est un objectif bien crédible. Les Olympiens débuteront leur campagne le dimanche 7 janvier prochain contre Thionville. Faux pas interdit donc !