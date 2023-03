L'OM en Ligue des Champions, un désastre annoncé

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Battu par Annecy en quart de finale de la Coupe de France, l'OM vient de laisser passer sa chance de remporter un premier titre depuis 11 ans. Si la qualification en Ligue des Champions est en bonne voie, Daniel Riolo sent une nouvelle désillusion arriver.

Cette saison, l'OM a vécu les montagnes russes avec une excellente entame en Ligue 1, des espoirs en C1 puis une élimination tragique de la Ligue des Champions et un rêve entravé de soulever la Coupe de France et de concurrencer le PSG après une victoire contre le club de la capitale dans la coupe nationale. Désormais, Marseille doit assurer sa qualification pour la coupe aux grandes oreilles la saison prochaine. Deuxièmes du championnat, les Phocéens ont leur destin entre leurs mains et doivent absolument valider leur ticket pour la C1. Néanmoins, Daniel Riolo estime que l'équipe actuelle de l'OM n'est pas assez armée pour bousculer les autres équipes européennes.

L'effectif de l'OM insuffisant pour la C1 ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Il y a peut-être un besoin de sang frais à l'Olympique de Marseille. Ils commencent peut-être à être usés, alors encore une fois le calendrier va s'amenuiser bientôt. Alexis Sanchez fait partie des meilleurs joueurs de notre championnat, après si tu me dis l'OM va encore se représenter en coupe d'Europe ou en Ligue des champions avec cette équipe... Non, il faudra que ce soit plus lourd. Leur générosité, tout ce qu'ils font de bien et qu'on a admiré depuis le début de la saison, parce que rien n'est effacé de ce qu'ils nous proposent, probablement que ce ne sera pas suffisant pour la Ligue des champions. C'est même certain » a confié le consultant dans l'After Foot après la défaite de l'OM contre Annecy aux tirs au but. Pablo Longoria va devoir améliorer l'effectif de Marseille s'il souhaite qualifier le club phocéen pour les huitièmes de finale et enfin remporter un titre.