L'OM en Ligue 2 sans Aubameyang, il se lâche

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur de 30 buts toutes compétitions confondues, Pierre-Emerick Aubameyang a réalisé une saison de dingue à l’OM. A tel point que l'on peut se demander où aurait terminé Marseille sans le Gabonais.

L’été dernier, Pablo Longoria a réalisé un joli coup sur le marché des transferts, sans doute son meilleur deal des dernières années. En récupérant Pierre-Emerick Aubameyang pour zéro euro, le président de l’Olympique de Marseille s’est attaché les services d’un redoutable buteur à moindre coût, malgré un salaire imposant. Auteur de 30 buts toutes compétitions confondues dont 17 en championnat, l’ancien attaquant de Chelsea et du FC Barcelone a porté l’OM sur ses épaules tout au long de la saison. Encore plus brillant en Europa League, le natif de Laval a crevé l’écran et c’est sans surprise que Pablo Longoria et Mehdi Benatia veulent en faire le taulier de l’équipe la saison prochaine.

Ancien grand buteur du championnat de France avec l’OL ou encore Saint-Etienne et désormais consultant pour Prime Video, Frédéric Piquionne a salué la saison XXL signée Pierre-Emerick Aubameyang. Sur le site officiel de la Ligue 1, l’ancien attaquant des Verts a même soulevé une vraie question : où aurait terminé l’OM sans son numéro 10 ? « La seule éclaircie de l’OM cette saison. Sans Aubameyang, je ne sais pas où l’OM aurait terminé… » lâche Frédéric Piquionne, pour qui l’OM aurait pu glisser très bas au classement sans l’attaquant gabonais, avant de poursuivre.

Frédéric Piquionne félicite Pierre-Emerick Aubameyang

« Beaucoup étaient sceptiques à son arrivée mais finalement, il a répondu sur le terrain. Il a eu des difficultés au début mais l’équipe ne tournait pas non plus, donc il n’était pas aidé. Mais grâce à son travail, il a réussi à faire une très belle saison. Il a quand même été meilleur buteur et meilleur joueur de la saison en Ligue Europa. Ce sont des titres individuels qui prouvent qu’il est toujours là même à son âge » a apprécié le consultant d’Amazon, sous le charme d’un Pierre-Emerick Aubameyang bien parti pour rester à l’OM la saison prochaine, malgré des intérêts en Arabie Saoudite. Une excellente nouvelle pour le futur coach olympien, qui sait qu’il pourra compter sur un buteur expérimenté en confiance et parfaitement adapté au championnat.