L'OM éjecte une grande recrue de l'été

Arrivé cet été en provenance du Havre, le jeune Isaak Touré est loin d'avoir fait son trou à l'OM. Utilisé seulement cinq fois par Igor Tudor, le joueur de 19 ans va aller chercher du temps de jeu à Auxerre.

Des immenses promesses qui demandent rapidement confirmation. Isaak Touré faisait partie des jeunes pépites de Ligue 2 la saison dernière. Défenseur central au Havre, il avait été recruté pendant l'été par l'OM contre 5,5 millions d'euros. Une étape importante dans sa carrière alors qu'il est encore âgé de 19 ans. Néanmoins, dans une défense à deux comme à trois, Touré est barré à Marseille. Devant lui dans la hiérarchie, on trouve Balerdi, Bailly, Gigot et bien sûr Mbemba. Autant dire que le banc de touche est la seule alternative à court terme pour lui.

Mais, l'OM tient encore à lui et lui fait confiance. Dans le but de ne pas freiner sa progression, il va autoriser le prêt d'Isaak Touré lors de ce mercato de janvier. Comme l'affirmait l'informateur Mohamed Toubache-Ter, c'est du côté d'Auxerre que va aller Isaak Touré en janvier. Une information reprise et confirmée par la plupart des autres médias depuis.

Olympique Marseille are set to loan out central defender Isaak Touré to Auxerre until the end of the season, as reported by @mohamedterparis. Been told deal is very advanced, almost done. 🚨🔵 #OM



No buy option clause included, it’s a straight loan. #TeamOM pic.twitter.com/0PhfysATj4