L'OM éjecté du podium, le Vélodrome est accusé

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'est mis en difficulté dans la course au podium après son match nul ce week-end face à Strasbourg au Stade Vélodrome. Des Phocéens en perte de vitesse, contrairement au RC Lens, désormais dauphin.

Pour l'OM, il va falloir faire le dos rond en cette fin de saison. Meilleure équipe du championnat hors de ses bases, les Phocéens sont en difficulté au Stade Vélodrome, avec déjà 20 points échappés sur leur pelouse. Dans ces conditions, il semble difficile pour les hommes d'Igor Tudor de pouvoir assurer leur place sur le podium. Surtout que le RC Lens est dans une forme ascendante et vient tout juste de prendre la place de dauphin aux Marseillais. Derrière, Monaco est à trois unités. Bien difficile de savoir quelles équipes finiront en Ligue des champions en fin de saison. Cependant, Denis Balbir a un pressentiment. Et il n'est pas bon pour l'Olympique de Marseille.

A Lens la dynamique et la confiance

2⃣9⃣ matchs, 6⃣0⃣ points et un record à la clé 🤩



Auteur d'une partition de haut vol, ce Racing version 22-23 continue d'écrire de nouvelles pages de l'histoire du club artésien.



Retour en chiffres sur #SRFCRCL avec les #StatsDuMatch 👇 pic.twitter.com/iS6OKHFbue — Racing Club de Lens (@RCLens) April 3, 2023

Lors d'une chronique pour But Football Club, le journaliste a en effet donné son ressenti en cette fin de saison. Et pour lui, l'OM est trop faible à domicile. « Alors que le PSG et l'OM doivent faire face à une pression qui leur est parfois néfaste et suscite quelques tensions, Lens est vraiment décomplexé. Contrairement à Marseille, le RC Lens n'a pas la pression d'avoir à accrocher la Ligue des Champions pour être dans les clous de ses ambitions. Même s'il y a un staff et une direction ambitieuse, le club lensois peut se permettre de prendre les évènements les uns après les autres. Cette décontraction les bonifie.

Il n'en est pas de même pour l'OM qui, avec ce qui s'est passé en Coupe d'Europe et en Coupe de France, n'a vraiment d'autres choix que de finir deuxième de Ligue 1. L'exigence du public (qui est pourtant très patient cette saison compte-tenu des résultats à domicile...) semble peser sur les hommes d'Igor Tudor. La thèse du 12ème homme ne tient plus. Alors que jouer tous les matchs devant 60 000 personnes devrait être une force, c'est devenu la faiblesse de cet OM cette saison. Marseille est aujourd'hui la meilleure équipe de France loin de ses bases... et l'une des pires depuis quelques temps dans son stade », a dans un premier temps indique Denis Balbir, avant de se montrer très inquiet pour la place même de l'OM sur le podium en fin de saison.

A l'OM les doutes et la fatigue

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Sur sa lancée, Denis Balbir s'est montré pessimiste pour les chances de podium à l'OM dans ces conditions, surtout que le jeu demandé par Igor Tudor prend beaucoup d'énergie : « Ces difficultés tiennent aussi beaucoup du jeu proposé par l'OM. Pour eux, c'est plus facile à l'extérieur, avec des possibilités de contres et une vraie capacité à faire bloc. L'animation prônée par Igor Tudor, qui est un rouleau-compresseur et réclame beaucoup d'énergie, se prête moins aux adversaires qui ont compris qu'en jouant bloc bas et en les laissant poser le jeu, il était possible de faire dérailler cette équipe. La course à la Ligue des Champions s'est quand même bien compliquée pour l'OM ». Prochaine rencontre pour Marseille, dimanche prochain à Lorient. Pour Lens, ce sera la réception de Strasbourg vendredi. L'occasion de mettre un peu plus la pression sur l'OM mais aussi sur le PSG en cas de succès.