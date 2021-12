L'OM demande la tête de Rothen et de Brisbois à RMC !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Furieux des propos de Jérôme Rothen et Gilbert Brisbois à l'encontre d'Alvaro Gonzalez, l'Olympique de Marseille exige des excuses et des sanctions.

L’émission « Rothen s’enflamme » porte plutôt bien son nom, l’ancien joueur étant plutôt du genre à matraquer les footballeurs. Parmi ses cibles préférées, il y a eu notamment Neymar, qui s’est fait découper à plusieurs reprises par le consultant de RMC. Mais Jérôme Rothen a franchi un nouveau palier en évoquant la récente prestation d’Alvaro Gonzalez contre Nantes, et cela avec la « complicité » de Gilbert Brisbois à l’occasion de l’After Foot. C’est ce dernier qui a ouvert le bal en expliquant qu’il avait eu lors de ce match « la confirmation que Gonzalez était une garce », s’en est suivi quelques échanges avant que Jérôme Rothen le qualifie de « double salope ». Pour l’OM trop c’est trop, et Jacques Cardoze, lui-même ancien journaliste devenu directeur de la communication du club phocéen, exige que RMC ne laisse pas passer cela.

Cher @JacquesCardoze, avez vous écouté le débat ? L’histoire du foot est faite de joueurs qui jouent avec les règles et on aime ça ! Eric Di Meco a conceptualisé l’idée.



Podcast de @AfterRMC du 02-12 à 22h https://t.co/Pw1xfPywGu — Gilbert Brisbois (@gilbertbrisbois) December 4, 2021

Via son compte Twitter, le dircom de l’OM est donc officiellement monté au créneau et réclame des têtes. « Les propos tenus par Gilbert Bribois et Jérôme Rothen à l’égard d’Alvaro Gonzalez dans l’émission Rothen s’enflamme du 2 décembre sont inadmissibles. Rien ne peut justifier d’insulter un joueur. Les médias ont un devoir d’exemplarité dans le respect des personnes. L’OM demande à RMC de formuler des excuses publiques à Alvaro Gonzalez et que des sanctions soient prises contre les auteurs de ces propos. Le club se réserve le droit de porter l’affaire devant les tribunaux », indique Jacques Cardoze au nom de l’Olympique de Marseille. Mis en cause, Gilbert Brisbois a répondu à son ancien confrère en lui faisant remarquer qu’il écoutait l’émission en question, il comprendrait un peu mieux le concept, tandis que Daniel Riolo intervenait lui aussi pour dire du côté de l’After Foot « on utilise cette expression depuis tjs et pour des joueurs autrement plus prestigieux. C’était même un compliment pour Alvaro ! (...) Les gens viennent jouer les Offensés sur Twitter… et les mêmes auront peu à peu la peau de toute pensée .. ils boiront bientôt de l’eau de javel pour se purifier. Personne ne veut de cette mentalité minoritaire et stupide et pourtant elle progresse. Mystère …».