L'OM de Marcelino a trouvé un crack à Bilbao

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Pablo Longoria et Marcelino poursuivent leur mercato sauce espagnole. A l'affût, les deux hommes scrutent la situation à Bilbao. Le jeune Unai Vencedor n'est plus utilisé par le club basque et veut s'en aller. Tout bénéfice pour Marcelino qui l'aimait bien à Bilbao.

La Liga s'invite en Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille. Outre son président espagnol Pablo Longoria, le club phocéen est allé chercher Marcelino cet été. Avec ces deux hommes, Marseille possède l'équipe dirigeante du Valence FC version 2017-2019. Cela se ressent dans le mercato estival de l'OM. Geoffrey Kondogbia, ancien de Valence, va signer en provenance de l'Atlético Madrid. Outre le milieu centrafricain, plusieurs pistes de recrutement marseillaises mènent à l'Espagne. La dernière vient tout droit de l'Athletic Bilbao, le dernier club en date de Marcelino.

Unai Vencedor, le bon coup flairé par l'OM

La cible en question s'appelle Unai Vencedor. Le jeune milieu de terrain de 22 ans veut quitter le club basque où son temps de jeu a chuté depuis un an et le départ de Marcelino. Après 28 et 34 matchs de Liga sur les deux saisons précédentes, il n'a disputé que 10 rencontres lors du dernier exercice. Une mise à l'écart qu'il vit mal mais dont l'OM se frotte les mains. Selon l'émission El Chiringuito, le club phocéen étudie la possibilité de le recruter dès cet été.

🔴⚪ Posible salida en el Athletic Club | Informa @evelascojr:



🗣 "El club está buscándole salida a Unai Vencedor".



🗣 "Suena con fuerza el Olympique de Marsella de Marcelino, en forma de cesión". pic.twitter.com/70SgQcoUDL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 30, 2023

« Possible transfert à l’Athletic Bilbao. Le club cherche une porte de sortie pour Unai Vencedor. L’Olympique de Marseille de Marcelino tape à la porte pour un transfert, sous forme de prêt », a révélé le journaliste de l'émission Edu Velasco Jr. Un intérêt logique tant Marcelino appréciait Unai Vencedor lors de son passage à Bilbao. Le jeune homme était l'un des hommes clés de son dispositif tactique. Une aubaine aussi pour l'OM, Pablo Longoria pouvant même espérer un transfert sec à un prix bon marché s'il négocie bien avec l'Athletic Bilbao qui est pressé de se débarrasser du joueur.