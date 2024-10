L'OM craque pour une star à 10 millions d'euros

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ciblé par l’OM et l’OL ces derniers mois, Ismail Yüksek est de nouveau dans le viseur de Marseille, qui apprécie le profil du milieu de terrain turc et qui pourrait dégainer une offre avoisinant les 10 millions d’euros.

Cet été, l’Olympique de Marseille a été très actif au mercato et a considérablement renforcé son milieu de terrain avec les arrivées de Koné, Hojbjerg ou encore Rabiot. Le club phocéen pourrait ne pas s’arrêter en si bon chemin puisque selon les informations de la presse turque, relayées par le journal AS, Pablo Longoria et Mehdi Benatia surveillent avec attention la situation d'Ismail Yüksek, sous contrat avec Fenerbahçe jusqu’en 2027. Présent au dernier Euro avec la Turquie, le milieu défensif de 25 ans est titulaire depuis le début de la saison dans son club, mais sa situation pourrait évoluer au cours des prochains mois.

Yüksek disponible pour seulement 10 ME ?

Et pour cause, Yüksek n’a pas apprécié d’être prêté trois fois par le Fenerbahçe depuis son arrivée au club en 2020 et le natif de Bursa aimerait profiter de ses bonnes prestations à l’Euro pour trouver un point de chute dans un club du top 5 européen. Une belle opportunité de marché sur laquelle s’est penchée l’Olympique de Marseille, d’autant plus que le joueur pourrait partir dès le mois de janvier en cas d’offre avoisinant les 10 millions d’euros. A un tel prix, l’opportunité est belle de recruter un pur milieu défensif encore assez jeune et qui dispose d’une solide expérience internationale.

L'OM en concurrence avec l'Atlético

Pisté par l’OL en janvier dernier avant la signature de Nemanja Matic, Ismail Yüksek n’intéresse pas que l’OM puisque la presse turque nous apprend que l’Atlético de Madrid est aussi sur les rangs. Pablo Longoria et Roberto De Zerbi vont donc devoir se montrer convaincants s’ils veulent rafler la mise dans ce dossier et renforcer un secteur de jeu affaibli par la blessure de Valentin Carboni jusqu’à la fin de la saison et par les pépins physiques à répétition d’Ismaël Koné. Sur le papier, cette piste a en tout cas de quoi séduire, et la question est maintenant de savoir si l’OM a ses chances pour recruter Ismail Yüksek malgré la concurrence de l’Atlético de Madrid.