L’OM bondit sur prodige espagnol pour remplacer Harit

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM et Rennes sont très intéressés par Alberto Moleiro, le prodige espagnol de 19 ans évoluant à Las Palmas en D2 espagnole.

Toujours à l’affût de bonnes opportunités sur le marché des transferts, Pablo Longoria regarde tous les championnats, y compris la deuxième division espagnole. Et selon les informations de la Gazzetta Express, le président de l’Olympique de Marseille a flashé sur Alberto Moleiro, le meneur de jeu de Las Palmas. A seulement 19 ans, le natif de Santa Cruz réalise un excellent début de saison en Liga2 avec notamment quatre passes décisives. Malgré son jeune âge, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable de son équipe et suscite donc l’intérêt du président de l’OM. Également surveillé par des clubs de gros calibre en Angleterre et en Espagne, Alberto Moleiro a un autre courtisan en Ligue 1 car outre l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais surveille également de très près le dossier du meneur de jeu de Las Palmas.

Alberto Moleiro à l'OM dès cet hiver ?

Mais tandis que certains clubs sont davantage intéressés dans l’optique du mercato estival dans six mois, l’Olympique de Marseille a de son côté manifesté son intérêt pour recruter Alberto Moleiro dès le mercato hivernal. En effet, l’objectif de Pablo Longoria serait d’offrir à Igor Tudor le meneur de jeu espagnol de 19 ans dès le mois de janvier dans le but de compenser la blessure d’Amine Harit. Pour rappel, l’international marocain s’est gravement blessé lors de la 15e journée de Ligue 1 contre Monaco et sera absent jusqu’à la fin de la saison. Une absence qui pourrait s’ajouter à celle de Gerson, dont le transfert à Flamengo n’a pas été finalisé mais qui reste néanmoins en instance de départ. Reste maintenant à voir à quelle hauteur de prix se négociera le transfert d’Alberto Moleiro et si le milieu offensif de Las Palmas sera enclin à quitter son cocon espagnol pour se frotter à la rude concurrence de l’Olympique de Marseille, à un poste où évoluent Dimitri Payet, Cengiz Ünder ou encore Alexis Sanchez.