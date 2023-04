L’OM assommé, le PSG lui remet un coup sur la tête

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Accroché par Montpellier (1-1) au Vélodrome vendredi, l’Olympique de Marseille revient tout de même à six longueurs du Paris Saint-Germain en Ligue 1. De quoi nourrir des regrets pour les Marseillais qui auraient pu rêver plus grand avec un meilleur parcours à domicile.

Ce sera probablement la saison des regrets pour l’Olympique de Marseille. Cette année, le club phocéen tenait l’occasion idéale d’ajouter une ligne à son palmarès. Les hommes d’Igor Tudor ont réussi l’exploit de sortir le Paris Saint-Germain (2-1) en Coupe de France, avant d’hériter d’un tirage au sort favorable. La suite, on la connaît, les Marseillais s’inclineront contre Annecy (2-2, 6-7 tab) en quarts de finale. Une élimination qui hante encore le vestiaire olympien. Le traumatisme est même plus grand qu’en novembre dernier.

L'OM frustré sur tous les tableaux

On jouait les dernières secondes de la partie contre Tottenham lorsque Marseille, avec le point du match nul, se dirigeait vers la Ligue Europa. Mais à cause de l’absence de communication du banc, les joueurs avaient privilégié une éventuelle qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions et avaient concédé une défaite (2-1) synonyme d’élimination de toutes compétitions européennes. Autant dire que ces deux épisodes font mal aux têtes. Et voici que le Paris Saint-Germain vient en rajouter une couche.

Déjà battu par le Stade Rennais (0-2) avant la trêve internationale, le club francilien s’est encore incliné au Parc face à l’Olympique Lyonnais (0-1) dimanche. Résultat, l’Olympique de Marseille n’est qu’à six longueurs du leader parisien à neuf journées de la fin du championnat. De quoi nourrir des regrets sachant que les Marseillais, accrochés par Montpellier vendredi, ont laissé filer beaucoup de points au Vélodrome. Le club phocéen reste sur cinq matchs consécutifs sans victoire à domicile en Ligue 1. A elle seule, cette série pourrait empêcher les Olympiens de rêver en fin de saison. Attention tout de même à ne pas tout perdre, une fois de plus.