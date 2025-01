L'OM a une piste très secrète pour remplacer Wahi

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Depuis l'annonce du possible départ d'Elye Wahi à Francfort, les rumeurs se succèdent autour de l'identité de l'attaquant attendu à l'Olympique de Marseille pour remplacer l'ancien Lensois.

Le dossier Elye Wahi suit son cours entre les dirigeants marseillais et ceux du club allemand, le départ du jeune attaquant de 22 ans semblant désormais inéluctable avant la fin du mercato d'hiver, le 3 février prochain. Mais pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia, le travail est double puisque dans le même temps, ils doivent finaliser la venue de celui qui viendra remplacer Wahi dans l'effectif de Roberto De Zerbi. Comme toujours lorsqu'il s'agit de l'OM, les rumeurs s'enchaînent et les noms circulent. La Provence confirme ainsi que si la piste Dallinga n'a jamais été étudiée par le duo marseillais, celle qui menait à Tel s'est rapidement refermée, le joueur ne voulant pas quitter le Bayern Munich où il a eu des garanties sur son temps de jeu. Mais le quotidien phocéen évoque également les deux nouveaux noms sortis depuis 24 heures.

Longoria et Benatia ont d'autres pistes plus confidentielles

Depuis mardi, ce sont Santiago Gimenez (Feyenoord) et Brian Brobbey (Ajax Amsterdam) qui sont cités comment étant dans le viseur de l'Olympique de Marseille. Fabrice Lamperti, journaliste pour La Provence, confirme qu'effectivement l'OM travaille bien sur ces deux dossiers. Mais notre confrère précise tout de même que fidèles à leurs habitudes, Pablo Longoria et Mehdi Benatia réussissent à travailler secrètement, et qu'il est très probable que les deux hommes soient aussi très actifs sur d'autres dossiers qui pour l'instant sont restés confidentiels afin de ne pas donner des idées à d'autres clubs au moment où le mercato d'hiver entre dans sa dernière ligne droite. « D’autres CV sont épluchés avec minutie », reconnaît le média régional, qui n'a pas de nom à donner. Autrement dit, les supporters de l'Olympique de Marseille pourraient avoir une grosse surprise lorsqu'il s'agira de savoir qui va débarquer au Vélodrome dans les deux prochaines semaines, les noms actuellement évoqués n'étant possiblement que des leurres.