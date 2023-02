L'OM a une arme pour anéantir Kylian Mbappé

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Avec Gigot blessé et Mbemba suspendu, l'OM sera affaibli défensivement pour la réception du PSG dimanche. Les Marseillais devront notamment miser sur Eric Bailly pour contrer Mbappé. Florent Germain estime que l'Ivoirien peut réussir sa mission.

En théorie, l'OM prend le PSG au bon moment en Ligue 1. Les Marseillais sont très impressionnants dans le jeu comme dans les résultats depuis plusieurs semaines. De leur côté, les Parisiens sont dans le dur avec trois revers de suite, dont un contre l'OM, avant un succès poussif contre Lille dimanche dernier. Néanmoins, si les Phocéens possèdent enfin une vraie armada, celle-ci sera moins forte que prévu sur le plan défensif. Deux absences majeures sont à noter pour le rendez-vous de l'année sur la Canebière. Samuel Gigot, touché à la cheville face à Clermont, et Chancel Mbemba, suspendu pour un trop grand nombre de cartons jaunes récoltés.

Bailly, le rempart de l'OM face à Mbappé ?

Face à son rival parisien, l'OM devra miser sur Leonardo Balerdi et sans doute Eric Bailly. L'Ivoirien, arrivé en prêt de Manchester United l'été dernier, reste une énigme à Marseille. Blessé plus tôt dans la saison, il a surtout connu une lourde suspension pour débuter 2023. 7 matchs loin des terrains pour une violente intervention en coupe de France face à Hyères. Revenu comme remplaçant face à Clermont, il a aussi goûté au banc de touche à Toulouse. Un choix étonnant venant de Tudor. Toutefois, le journaliste Florent Germain y voit là une stratégie pour préserver l'homme clé de la défense marseillaise face au PSG dimanche prochain.

⚽ OMG-PSG: Eric Di Meco mentionne un "match particulier" et "difficile à lire avant" pic.twitter.com/aLMuBCoKyr — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) February 20, 2023

« Il n'y aura pas Chancel Mbemba, Gigot ça va être très juste. J'imagine qu'il y aura un plan pour contrer Mbappé. Bailly peut colmater certaines brèches. J'ai été surpris d'ailleurs de ne pas le voir titulaire contre Toulouse. Tu ne peux pas te plaindre qu'il soit suspendu 7 matchs et quand il est dispo ne jamais le titulariser. Donc c'est qu'on voulait prendre le maximum de précaution », a t-il expliqué dans l'émission Virage Marseille pour BFM Marseille et Le Phocéen. S'il a vraiment repris du rythme et de l'énergie, l'expérimenté Bailly pourrait bien poser de vrais problèmes à Kylian Mbappé et aux attaquants du PSG dimanche soir.