L’OM a tout raté, le joueur de la saison est surprenant

Dans : OM, Ligue 1.

Dans absolument aucune compétition, l’Olympique de Marseille n’est parvenue à atteindre ses objectifs cette saison.

Résultat, Rudi Garcia en a fait logiquement les frais en trouvant un accord pour rompre son contrat avec le club provençal, en dépit de sa prolongation pendant l’automne. Mais les supporters ne sont pas dupes, si le technicien agaçait par ses choix personnels et tactiques, les joueurs sont en grande partie responsables de cette saison manquée. Et les points positifs sont bien rares, puisque même Florian Thauvin, qui tenait l’équipe à bout de bras en première partie d’exercice, a disparu des radars.

Au milieu de terrain, personne n’a vraiment convaincu, et la défense a pris l’eau comme rarement dans l’histoire du club phocéen, où même l’ex-capitaine Steve Mandanda ne convient plus aux supporters. Résultat, ces derniers ont reporté leur amour sur des joueurs combatifs, à savoir Lucas Ocampos et Hiroki Sakai, qui a été désigné joueur de la saison par les supporters. Très apprécié, le le latéral droit japonais a su rendre service à gauche en proposant toujours des solutions sans jamais rechigner à la tache. De quoi faire oublier sa maladresse dans le dernier geste, ou son alignement défensif souvent coupable. Il faut dire que les fans de l’OM ne pouvaient pas se montrer trop exigeant après une saison aussi décevante, sous peine de n’avoir aucun joueur à récompenser…