L'OM a refusé le retour d'Alexis Sanchez

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a étudié au début de l’été la piste d’Alexis Sanchez, mais l’international chilien va finalement prendre la direction de l’Udinese… après avoir essuyé le refus des dirigeants marseillais de le faire signer.

En quête de plusieurs joueurs offensifs pour conclure son mercato estival, l’Olympique de Marseille a pris des renseignements au début de l’été sur la situation d’Alexis Sanchez. Libre après une saison en dents de scie sur le banc de l’Inter Milan, l’international chilien a proposé ses services au club phocéen pour un potentiel retour dans la cité phocéenne, un an seulement après son départ. Cette piste a été étudiée par Pablo Longoria en concertation avec Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi, sans que l’on sache vraiment si l’état-major de l’OM avait pris une décision quant à la volonté de faire signer ou non Alexis Sanchez.

Ces derniers jours, la presse italienne a révélé qu’El Nino Maravilla était proche de rejoindre l’Udinese. Une information surprenante mais qui trouve aujourd’hui son explication. En effet, le compte insider la Tribune OM dévoile que l’Olympique de Marseille a mis un stop à Alexis Sanchez. Après avoir étudié la faisabilité d’un retour et l’intérêt de celui-ci, le board olympien a pris la décision de ne pas faire signer Alexis Sanchez une seconde fois. L'expérience avait pourtant été concluante la première fois puisque le Chilien avait été le meilleur Olympien de la saison 2022-2023 sous les ordres d’Igor Tudor, et son retour était vu d’un bon oeil par une majorité de supporters afin d’encadrer les jeunes joueurs de l’OM tels que Greenwood, Carboni, Koné et bientôt peut-être Moukoko et Wahi.

L'OM a dit non à Alexis Sanchez

Finalement, à moins d’une surprise de dernière minute qui reste possible en période de mercato, Alexis Sanchez ne signera pas son retour si attendu sur la pelouse du Vélodrome. L’ancien attaquant d’Arsenal et du FC Barcelone, qui aime prendre son temps au mercato, a de fortes chances de revenir dans un autre de ses anciens clubs, à l’Udinese. Pour le coup, au contraire de l’OM, le club italien n’a aucun doute sur sa volonté de vouloir faire revenir Alexis Sanchez. Numériquement, l'Olympique de Marseille n'a donc toujours pas compensé le départ de Pierre-Emerick Aubameyang en Arabie Saoudite, malgré plusieurs pistes bien avancées en attaque. De quoi faire naître quelques inquiétudes chez les supporters à une semaine du premier match de la saison à Brest.