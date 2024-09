L’OM a recruté plus fort que Greenwood au mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’un début de saison canon avec 5 buts en 3 matchs, Mason Greenwood est la nouvelle star de l’OM. Mais un joueur de l’ombre recruté cet été est tout aussi important aux yeux de Roberto De Zerbi.

Cet été, l’Olympique de Marseille a réalisé un mercato plutôt complet en se renforçant à tous les postes. Un nom est plus ronflant que les autres, celui de Mason Greenwood que ce soit en raison des polémiques liées à son arrivée et à son niveau intrinsèque, largement au-dessus de la moyenne en Ligue 1. L’international anglais l’a d’ailleurs prouvé en seulement trois matchs en marquant cinq buts et en confirmant qu’il était le nouveau facteur X de l’OM. Mais une autre recrue estivale apparait déjà comme indispensable aux yeux de Roberto De Zerbi, il s’agit de Pierre-Emile Hojbjerg.

Hojbjerg encore plus indispensable que Greenwood ?

En l’espace de quelques semaines, celui qui est le nouveau capitaine du Danemark s’est imposé comme un leader naturel au milieu de terrain. Dans un édito publié ce vendredi, Le Phocéen a fait l’éloge de l’ancien joueur de Tottenham, au moins aussi important que Mason Greenwood et qui est assurément l’un des très gros coups de ce mercato alors que Marseille n’a déboursé que 13 ME pour le faire venir de Premier League. « Peut-être depuis Luiz Gustavo n'avions-nous pas ressenti cela pour un milieu de terrain. L'adaptation a été rapide pour l'ancien joueur de Tottenham » notent nos confrères marseillais avant de poursuivre.

« Sans forcer son caractère, avec son charisme naturel et son physique athlétique, il s'est rapidement imposé dans cet effectif, jouant aussi de son expérience (10 saisons en Premier League et plus de 30 matchs de coupe d'Europe). À l'OM actuellement, personne ne peut le concurrencer » apprécie Le Phocéen, qui conclut. « Pierre-Emile Hojbjerg nous a finalement séduits en tout point, sur le terrain comme en dehors. Et même si nous en sommes seulement au début de saison et que la prime revient souvent aux buteurs, il ne serait pas idiot de se poser la question : et si notre meilleure recrue n'était finalement pas Pierre-Emile Hojbjerg ? » s’interroge le média marseillais.

La question se pose, car même si des joueurs tels que Greenwood ou Wahi seront capables de coups d’éclair tout au long de la saison, la régularité et le leadership d’un Hojbjerg seront également précieux pour Roberto De Zerbi afin d’atteindre l’objectif fixé par le club : retrouver la Ligue des Champions. Hojbjerg n’a d’ailleurs signé à l’OM pour rien d’autre que pour ramener le club olympien sur la scène européenne dès la saison prochaine.