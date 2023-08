L'OM a perdu 46ME, Longoria n'a pas tout dit

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Il y a une semaine, l'OM butait sur le Panathinaikos dans un 3e tour préliminaire de Ligue des champions rageant. Un échec sportif regrettable mais surtout une catastrophe financière majeure. Le calcul de l'argent perdu par l'OM a été réalisé et il fait mal à la tête.

Un coup d'arrêt brutal pour l'OM et surtout Pablo Longoria. Mardi dernier, le Panathinaikos a éliminé le club phocéen au 3e tour préliminaire de Ligue des champions, privant les Olympiens de confrontations avec les plus belles équipes d'Europe dans la coupe aux grandes oreilles. Mais, c'est financièrement que le bât blesse pour Longoria. Depuis sa nomination à la présidence de l'OM en 2021, l'Espagnol a été habitué à construire l'équipe marseillaise tout en maintenant un équilibre dans les comptes du club. Le chassé-croisé des joueurs est donc important l'été mais l'argent de la C1 pouvait permettre plus de stabilité. Contrairement à la saison passée, cette manne sera absente.

45,9 ME, voilà ce que l'OM pouvait toucher en C1

Et, selon les calculs, c'est une perte loin d'être anodine pour l'OM. Journaliste pour le site Football club de Marseille, Mourad Aerts a livré le verdict pour Marseille : une participation à la Ligue des champions aurait rapporté jusqu'à 45,9 millions d'euros à l'OM. Une somme considérable qui ne sera pas la même en Ligue Europa bien entendu. Aerts détaille comment cette somme aurait été atteinte.

Ce qu'aurait touché l'OM en cas de qualification en Ligue des Champions d'après Mourad Aerts ! - https://t.co/57PMqJGzYu pic.twitter.com/O9x43dsV89 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 22, 2023

Tout d'abord, les Phocéens auraient touché la prime de qualification estimée à 15,64 millions d'euros. Puis, il y aurait eu les primes de résultats en fonction des résultats en poules. 2,8 millions d'euros pour une victoire, 930 000 euros en cas de match nul. Avec deux succès contre le Sporting la saison passée, l'OM avait glané 5,6 millions d'euros. Marseille aurait aussi touché une prime de coefficient, basé sur le classement UEFA du club vis-à-vis des autres participants. 44e en Europe, l'OM pouvait toucher un peu plus de 10 millions d'euros supplémentaires. Enfin, il restait l'argent des droits TV. Troisième de Ligue 1, le club olympien aurait gagné 20% de la somme partagée avec le PSG et Lens, c'est-à-dire 13,5 millions d'euros en plus. Pas étonnant qu'avec de telles sommes, un salaire comme celui de Mattéo Guendouzi soit envoyé directement à la Lazio.