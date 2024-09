L'OM a le meilleur joueur de Ligue 1, Riolo est choqué par Greenwood

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur de cinq buts depuis le début de la saison, Mason Greenwood est sans conteste l’homme fort de l’OM à tel point que l’Anglais s’impose déjà comme le meilleur joueur de Ligue 1 selon Daniel Riolo.

Recrue star du mercato de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood a fait l’objet d’un transfert XXL en provenance de Manchester United cet été. Malgré les polémiques extra-sportives qui ont entouré la venue de l’Anglais, le club phocéen n’a pas hésité à poser 30 ME sur la table pour s’attacher les services de son nouvel homme fort. Auteur d’un doublé à Brest, buteur contre Reims pour arracher le nul au Vélodrome, l’ancien attaquant des Red Devils a remis ça samedi soir à Toulouse avec un nouveau doublé. Meilleur buteur de Ligue 1 après trois journées avec un but de plus que Bradley Barcola, Mason Greenwood s’impose doucement mais surement comme le meilleur joueur du championnat de France aux yeux de Daniel Riolo, lequel est tout simplement épaté par l’adaptation express de l’attaquant de 22 ans.

Daniel Riolo est épaté par Mason Greenwood

« En termes de qualités pures, sur les trois premiers matchs, Greenwood est peut-être le meilleur joueur de Ligue 1. On ne va pas parler du passé et du fait qu'il soit banni d'Angleterre, on connaît tous son histoire. On va parler du terrain, c'est extraordinaire. Sa précision, sa vitesse d'exécution, on est face à un mec qui a des qualités largement supérieures à la moyenne. Il est au-dessus de la Ligue 1, c'est un très grand joueur » se réjouit Daniel Riolo, bien évidemment ravi de voir la Ligue 1 accueillir un tel talent et qui se met à rêver d’une féroce bataille entre l’OM et le PSG pour pimenter notre championnat.

« J’ai envie d’y croire, ça ne mange pas de pain d’y croire. J’ai envie de voir combien de temps ils peuvent rester dans la roue de Paris. Si d’ici le match OM-PSG du mois d’octobre, les deux équipes sont encore collées, c’est un match qui fera du bien à notre championnat » a conclu l’éditorialiste, persuadé que cet Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi peut avoir un rôle à jouer dans ce championnat. Pour l’attractivité de la Ligue 1, cela serait assurément une bonne nouvelle mais la forme de l’OM dépendra avant tout de celle de son buteur providentiel Mason Greenwood et l’Anglais ne devra pas baisser de régime pour permettre au club olympien d’atteindre ses objectifs.