L'OM a compris Marcelino 45 minutes en retard

Par Mehdi Lunay

Après une première période difficile, l'OM a su renverser Reims pour l'emporter 2-1 et gagner sa première victoire de la saison. Marcelino n'a pas totalement apprécié la copie de son équipe mais il a aimé que son discours de mi-temps soit écouté.

L'OM sur le bon chemin ? Après sa défaite et sa prestation désastreuse au Panathinaikos mercredi, Marseille a su rectifier le tir face au stade de Reims. Néanmoins, tout ne fut pas simple ce samedi après-midi notamment en première période où l'OM a été mené d'entrée et a failli concéder un second but avant la pause. Les Phocéens ont été bousculés par une bonne équipe rémoise, montrant encore quelques lacunes alors que le match retour contre le Panathinaikos arrive dès mardi. La victoire peut-elle rassurer totalement les supporters ?

Un OM encore tendre, Marcelino prévient ses joueurs

Marcelino paraissait soulagé après la rencontre même si le chemin est encore long au niveau du jeu. Le technicien espagnol a apprécié la victoire et surtout la réaction de son équipe en seconde période. Il faut dire qu'en première période, selon ses propres mots, son OM était totalement inoffensif face au Stade de Reims.

🎙️ Marcelino : "J'aurais aimé créer plus d'occasions de jeu."



👀 Le coach de l'@OM_Officiel revient sur son premier match en @Ligue1UberEats !#OMSDR pic.twitter.com/CIp08uzGRC — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 12, 2023

« On avait un rival important, on l’a vu. Ils ont marqué, ils nous ont mis en difficulté. J’aurais aimé qu’on ait un peu plus d’occasions, qu’on ait un jeu moins latéral. Je pense qu’on a manqué de contrôle dans le match et cela a été mieux en deuxième. [...] Je suis satisfait, j’ai vu des comportements positifs. On a gagné c’est bien, on est en construction. C’est meilleur de construire quand on gagne », a t-il indiqué à Prime Vidéo en espagnol dans le texte. Cependant, ces progrès devront arriver vite. Mardi, avec un but à rattraper, l'OM ne pourra se permettre de retard à l'allumage pour espérer continuer vers la Ligue des champions.