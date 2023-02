L’OL en difficulté, Juninho prend l’OM en exemple

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après les arrivées de Ruslan Malinovskyi et d’Azzedine Ounahi, l’Olympique de Marseille a misé gros sur l’attaquant portugais Vitinha. Un recrutement pertinent selon Juninho dont les propos risquent encore d’agacer du côté de l’Olympique Lyonnais.

Contrairement à certains de ses homologues en Ligue 1, Pablo Longoria peut être satisfait de son mercato hivernal. Le président de l’Olympique de Marseille a certes connu des échecs, à l’image de la piste Ivan Ilic, finalement parti au Torino. Mais le dirigeant espagnol a atteint ses objectifs. Après les arrivées de Ruslan Malinovskyi et d’Azzedine Ounahi, le club phocéen a fini par arracher la signature de l’attaquant Vitinha, recruté pour 32 millions d’euros à Braga.

🗣️💬 @Juninhope08 : "Vitinha est un joueur intéressant pour l'OM. C'est une force en plus. Marseille réalise de bonnes choses" pic.twitter.com/lnqNHTE5h8 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 31, 2023

L’investissement est évidemment important pour le vice-champion de France en titre. Mais le consultant Juninho, qui connaît bien le Portugais, assure que l’Olympique de Marseille ne s’est pas trompé. « Vitinha est capable de jouer à une touche de balle, a commenté le chroniqueur de la radio RMC. C’est un joueur très intéressant pour l’OM. Oui, c’est un bon joueur de tête. Un joueur avec de l’agressivité qui a une envie de gagner. C’est un joueur qui va plaire aux supporters de l’OM. Je pense que c’est un bon joueur qui est capable de faire de bonnes choses à l’OM. »

« Marseille fait de bonnes choses »

« Après, c’est vrai que Marseille manquait légèrement de qualité technique quand ça joue à trois derrière, a poursuivi l’ancien directeur sportif de l’Olympique Lyonnais. Il y a aussi eu un changement d’entraîneur qui n’était pas prévu, on en a beaucoup discuté en première partie de saison, puisque les dirigeants pensaient que l’ancien entraîneur (Jorge Sampaoli, ndlr) allait continuer, mais je pense que Marseille fait de bonnes choses. Et avec Vitinha, c’est une force de plus. » Là encore, le président rhodanien Jean-Michel Aulas n’appréciera pas de voir le Brésilien complimenter la concurrence.