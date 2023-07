L’irrespect n’a pas de limite, le clan Tapie attend le 13 septembre

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Netflix continue de faire monter la sauce autour de la série biopic de Bernard Tapie, qui sera diffusée en septembre. La famille du président historique de l'OM attend le réalisateur au tournant.

Volontairement ou non, le prochain documentaire de Netflix sur la vie de Bernard Tapie continue de faire beaucoup parler. L’entreprise américaine a décidé de faire une fiction de la vie de Bernard Tapie, malgré la volonté de la famille et du « Boss » en personne de ne pas voir cette série être réalisée. Mais rien ne peut empêcher de réaliser une fiction sur un personnage de son choix. Et le fait que la « trahison » vienne de Tristan Séguala, un ami de la famille, ne fait qu’exacerber les tensions autour de cet opus. La preuve en avril dernier, quand la société de Scotts Valley avait mis en avant le côté « arnaqueur » de Bernard Tapie pour faire la promotion de sa série, et que cela avait valu une réaction indignée de la famille de l’ancien président de l’OM, au point de faire supprimer cet adjectif de la description.

Rendez-vous le 13 septembre

Bernard Tapie. L’homme. Le mythe. Le rêve.



Laurent Lafitte incarne le businessman dans la mini-série TAPIE inspirée par sa vie. Le 13 septembre. pic.twitter.com/ZeEYTdyj8V — Netflix France (@NetflixFR) July 6, 2023

Les choses ne se sont pas calmées depuis, surtout avec les premières images du biopic dévoilées ce jeudi par Netflix. La réaction de Laurent Tapie, le fils de Bernard, en dit long sur le ressentiment négatif de la famille du « Boss ». Il a confié cette amertume à France 3, et avoue attendre le 13 septembre, date de la sortie annoncée de la série, pour donner son verdict définitif. Mais le simple fait que la série voit le jour le dégoûte. « La perception du public est différente de la perception de sa famille. La série va forcément reprendre donc des clichés. Sachant qu'il avait verbalisé avant sa mort qu'il était contre cette série... comme quoi l'irrespect n'a pas de limites. Je suis d'autant plus choquée que la série est à l'initiative de Tristan Séguéla, une famille amie des Tapie depuis 40 ans. C'est impensable qu'on utilise l'image et la notoriété, sans qu'il ait son mot à dire », a livré Laurent Tapie, qui a tenté de s’opposer juridiquement à la réalisation de cette série, sans succès. Il avoue désormais attendre le 13 septembre pour voir ce que cette série composée de 7 épisodes donnera.