OM ‍: Une statue pour Bernard Tapie, sa famille demande de l'argent

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Tous les supporters de l’Olympique de Marseille s’apprêtent à vivre une belle journée souvenir en ce 26 mai, 30 ans après le sacre du club phocéen en Ligue des Champions. La mémoire de Bernard Tapie pourrait bientôt être honorée au pied du Stade Vélodrome.

Même s’il a eu une vie faite de hauts et de bas à travers le sport, le business ou la politique, Bernard Tapie restera à tout jamais le président qui a ramené la première et pour l’instant la seule Ligue des Champions au football français, c’était un 26 mai 1993 avec l’OM. Pour avoir accompli cet acte historique, Bernard Tapie a toujours été porté en triomphe par les supporters marseillais, qui ont tous pleuré sa mort en octobre 2021. Deux ans plus tard, et alors que Laurent Tapie rêvait que son père donne son nom à une enceinte sportive, à une tribune du Vélodrome ou une rue de Marseille, c’est une esplanade Bernard-Tapie qui va voir le jour au pied du Stade. Comme le centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus, le parvis du côté du Boulevard Michelet portera bientôt le nom de l'ancien boss de l’OM. En effet, selon La Provence, le Maire Benoît Payan a donné son feu vert à cette initiative, qui sera suivie d’une autre. Puisque le fils de "Nanard" veut personnifier l'esplanade avec une statue de bronze de Bernard Tapie soulevant la Ligue des Champions porté en triomphe par des joueurs emblématiques comme Fabien Barthez, Basile Boli, Marcel Desailly, Didier Deschamps, Éric Di Meco et Franck Sauzée.

Une cagnotte en ligne pour la statue de Bernard Tapie

Le fils de l’ex-président de l’ #OM lance un appel aux dons pour que l’œuvre en hommage à son père voit le jour ⤵#BernardTapie #Vélodrome https://t.co/G4dcEGH1pe — La Provence (@laprovence) May 25, 2023

Confiée au sculpteur Joël Vergne, cette œuvre de 3 mètres de haut ne verra le jour que si la récolte de fonds lancée par la famille Tapie arrive à son terme. En effet, après avoir financé le début du projet avec sa fortune, Laurent Tapie souhaite récolter plus de 200 000 euros pour la fabrication de cette statue de bronze. Et c’est en cette date symbolique du 26 mai que la cagnotte en ligne, avec un site dédié ajamaislespremiers.org, va s’ouvrir. « L’objectif est de lever bien plus d’argent que ces 250 000 euros. On va proposer aux 2 000 plus gros souscripteurs de voir leur nom gravé sur le socle de la statue », explique le fils de Bernard Tapie, qui promet de reverser l’argent bonus à l’association « Neuf de cœur » fondée par Jean-Pierre Papin, qui aide les familles d’enfants lésés cérébraux. Un joli geste qui devrait plaire à Bernard Tapie tout là-haut.