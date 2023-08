L'attaque de l'OM lui fait peur, Alexis Sanchez réclamé ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis le début du mois de juin, l’OM cherche à convaincre Alexis Sanchez de prolonger son contrat après une saison 2022-2023 exceptionnelle durant laquelle l’international chilien a été le meilleur joueur à Marseille.

Au début des négociations, la tendance était à une prolongation rapide pour Alexis Sanchez à l’Olympique de Marseille. Le championnat reprend dans trois jours et force est de constater que l’international chilien n’a pas resigné en faveur de l’OM. Il est d’ailleurs toujours libre comme l’air, ce qui laisse penser que ce n’est pas encore terminé à 100 % pour Marseille dans ce dossier.

Alexis Sanchez, le maillon manquant de l'attaque de l'OM ?

D’autant que dans les jours à venir, Pablo Longoria et Javier Ribalta vont sans donc bousculer encore davantage leur secteur offensif avec le départ à venir de Ruslan Malinovskyi, priorité du Torino et de Besiktas. Pour compenser ce départ, l’OM pense à Wilson Isidor mais n'a pas fait une croix définitive sur Alexis Sanchez. Le retour du Chilien serait idéal pour jouer le troisième homme derrière les titulaires Aubameyang et Ndiaye selon Romain Canuti, qui a évoqué le sujet dans l’After Foot sur RMC.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pierre-Emerick Aubameyang (@auba)

« Devant à l’OM, tu as Aubameyang et Ndiaye, super. Le problème c’est que derrière, le remplaçant d’Aubameyang c’est Vitinha et le remplaçant de Ndiaye c’est Malinovskyi. Pour moi dans leurs dispositions actuelles c’est trop léger. J’ai envie d’avoir sur le secteur offensif la même émulation que sur toutes les autres positions, c’est-à-dire d’avoir un vrai n°3 qui va challenger Aubameyang et Ndiaye, ce que ne font pas Vitinha et Malinovskyi. Pourquoi pas garder Vitinha en option n°4 mais j’aimerais que l’OM recrute un joueur de plus. Il y a joueur qui coche toutes les cases, j’ai envie de croire que ce n’est pas fini… c’est Alexis Sanchez. Financièrement il est abordable. Longoria a dit que c’était fini avec lui mais s’il y a un départ de Malinovskyi, ça fait une place » a commenté le spécialiste de l’OM.

Reste qu’Alexis Sanchez n'acceptera sans doute pas de revenir pour jouer les seconds couteaux lorsque Aubameyang et Ndiaye auront besoin de souffler. En ayant recruté deux joueurs de ce calibre, Pablo Longoria a sans doute fait une croix définitive sur El Nino Maravilla. Mais avec Marseille, tout reste possible en période de mercato. Y compris un tour de magie de l’état-major olympien avec le meilleur joueur de la saison 2022-2023. Les supporters continueront d’y croire, tant qu’ils n’ont pas vu Alexis Sanchez avec un autre maillot que celui de l’OM cet été.