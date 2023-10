L’Arabie Saoudite va faire une énorme folie, l’OM reste en rade ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Chaque nouvelle en provenance d'Arabie Saoudite est attendue au tournant du côté de l'OM, où le rachat du club est toujours évoqué. Mais le pays du Golfe a bien l'intention de frapper fort, toujours avec Newcastle.

Le fonds d’investissement du Royaume d’Arabie Saoudite, le fameux PIF, va réaliser une opération d’envergure cet hiver en Europe, mais l’Olympique de Marseille n’est pas concerné par un éventuel rachat. Le média anglais Team Talk révèle que c’est encore Newcastle qui va profiter des poches pleines de l’état du Golfe pour effectuer un renforcement de prestige en milieu de saison. Les dirigeants du club anglais ont été prévenus d’une opération d’un nouveau genre, afin notamment de compenser la suspension pour 10 mois de Sandro Tonali, impliqué dans des paris sportifs illicites en Italie et qui ne peut désormais plus jouer avec les Magpies.

L'Arabie Saoudite a une idée de génie pour feinter les instances

A la fois pour se renforcer de manière conséquente tout en respectant les contraintes de la Premier League et de l’UEFA, Newcastle va s’autoriser à piocher dans les stars du championnat d’Arabie Saoudite pour se renforcer. Tout cela sous la forme d’un simple prêt de la part de clubs qui sont tous liés à la famille princière, et iront donc dans l’intérêt supérieur du pays pour autoriser des joueurs vedettes à jouer à la fois en Angleterre, mais aussi en Ligue des Champions si Newcastle poursuit son parcours. Cinq joueurs sont concernés, tous présents dans des clubs détenus par le PIF en Arabie Saoudite.

Il s’agit de N’Golo Kanté, Marcelo Brozovic, Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves et la pépite argentine Gabriel Vega. « Cette option de prêter des joueurs de la ligue saoudienne à Newcastle a été discutée et approuvée. C’est possiblement la meilleure solution, car ces joueurs évoluent dans des clubs déjà détenus par le PIF. Même si aucun choix définitif n’a été fait », a fait savoir cette source proche des instances saoudiennes et de Newcastle. Un retour donc en grandes pompes pour un heureux élu, qui serait forcément un milieu de terrain. Et si Newcastle venait à se qualifier pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions, la possibilité de voir une star offensive comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou Riyad Mahrez revenir en Europe pour une pige de luxe sera-t-elle envisageable ? La question mérite de se poser, mais pour les supporters de l’OM qui attendent des nouvelles des investissements saoudiens, c’est encore rapé. Même si le PIF peut très bien gérer deux dossiers en même temps, la volonté de faire encore grandir Newcastle est à l’heure actuelle la priorité des Saoudiens dans leurs investissements dans le football européen.