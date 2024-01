L’Arabie Saoudite lâche un gros chèque, l’OM chavire ‍!

Dans : OM.

Pablo Longoria a un succès fou au mercato avec Renan Lodi, qui était suivi par la Premier League, mais voir l'Arabie Saoudite bien partie pour rafler la mise avec une offre copieuse.

L’OM est bien parti pour transformer son côté gauche en ce mois de janvier. Tout s’est accéléré ces dernières heures dans plusieurs dossiers, car Pablo Longoria a reçu non pas une, mais deux offres pour Renan Lodi. Brentford a tout d’abord tenté sa chance avec une première offre qui a immédiatement mis en éveil le président marseillais. Mais à peine a-t-il eu le temps de se placer sur les dossier menant à Adrien Truffert et surtout à Josh Doig, qu’une nouvelle proposition vient de tomber. Plusieurs insiders spécialistes du mercato l’annoncent, dont l’éminent Matteo Moretto, Al Hilal, le club de Neymar en Arabie saoudite, a effectué une proposition à hauteur de 20 millions d’euros. Un prix qui a provoqué l’approbation immédiate de la part du dirigeant espagnol, qui a recruté Renan Lodi pour 13 millions d’euros il y a six mois, et surtout que le Brésilien sort d’une première partie de saison assez peu convaincante.

L'Atlético Madrid récupérerait 4 ME

La concurrence de la Premier League et l’offre saoudienne ont fait s’emballer ce dossier, même si cela pourrait aussi provoquer la gourmandise de Vérone et de Rennes dans les dossiers Doig et Truffert également. Mais en tout cas, si cela devait aller au bout, la vente serait plus qu’intéressante pour l’OM, avec une plus-value non négligeable sur une période aussi courte. A noter que l'Atlético de Madrid possède également un pourcentage à la revente de l'ordre de 20 %, ce qui lui permettra de récupérer 4 ME tout de même. En tout cas, l’offre saoudienne pour Lodi dépasserait assez largement celle de Brentford, qui se situait plus aux alentours de 15 millions d’euros selon les informations venues d’Angleterre. Un vendredi agité donc dans les bureaux marseillais, et qui devrait déboucher sur une grosse refonte du côté gauche à l’OM.