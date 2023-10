L'Arabie saoudite et l'OM, Djibril Cissé a une crainte XXL

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est de nouveau sujet à des rumeurs de rachat par l'Arabie saoudite. Une possibilité qui devient de plus en plus concrète.

Frank McCourt serait plus ouvert que jamais à la possibilité de vendre l'OM en cas de belle offre. Cela tombe bien, l'Arabie saoudite est intéressée pour s'offrir le club phocéen pour le faire changer de dimension. Des émissaires seraient même en contacts avec la direction de l'OM. Parmi les premières décisions que veulent mettre en place les Saoudiens : recruter Zinedine Zidane. Mais le temps presse car le champion du monde 98 est aussi courtisé par des clubs comme la Juve ou encore le Real Madrid. En tout cas, pour Djibril Cissé, en cas de rachat par l'Arabie saoudite, le rêve Zidane pourrait bien se concrétiser, avec des fans qui seront plus satisfaits que jamais.

Zidane et l'OM, tout pour réussir ?

Lors de quelques mots échangés avec Team Football, l'ancien du club phocéen a en effet eu un avis clair sur le sujet. « Zizou n'a jamais caché qu'il pourrait arriver en cas de projet ambitieux. Il pourrait étudier le cas. Si les Saoudiens arrivent, pourquoi pas ? Zidane à tes côtés, c'est obligatoirement une bonne chose. Zidane, c'est champion du monde, c'est respect. Il va forcément t'apporter une sérénité et du calme dans le club. Il va t'ouvrir des portes incroyables. C'est plus facile de signer des joueurs avec Zidane. C'est vital pour Marseille d'avoir de la vie dans le stade. Faudra composer avec et s'entendre. Ce qui fait venir les Saoudiens, c'est l'ambiance et l'amour. Si tu viens pour enlever ça, achète un autre club », a notamment indiqué Djibril Cissé, impatient de savoir si l'OM passera ou non prochainement sous pavillon saoudien, alors que les négociations seraient bien en cours selon The Independant. Reste à savoir si en cas de venue, le pays du Golfe voudra contrôler un peu plus les Ultras phocéens, qui ont donné du fil à retordre à Pablo Longoria ces dernières semaines.