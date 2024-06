L’Arabie saoudite au secours des finances de l’OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM compte bien frapper fort sur le marché des transferts avec l'arrivée de Roberto De Zerbi. Mais qui dit arrivées dit aussi départs afin de soulager les finances phocéennes.

Du côté de Marseille, on est impatient d'en savoir plus sur le nouveau projet autour de Roberto De Zerbi. L'entraineur italien a une idée en tête de ce qu'il veut pour son équipe. Mais cela dépendra aussi du budget qui lui sera donné pour renforcer l'OM. Bonne nouvelle néanmoins, le fait que certains indésirables suscitent l'intérêt d'écuries.... en Arabie saoudite. Le pays du Moyen-Orient adore les joueurs marseillais et souhaite même en enrôler quelques-uns dans les prochains jours. Une aubaine pour l'Olympique de Marseille et ses finances, même si tout cela a été bien réfléchi en amont.

L'OM et l'Arabie saoudite, un business juteux démarre

Ces dernières heures, Le Phocéen indique en effet que depuis plusieurs mois maintenant, l'OM a noué de nouveaux liens forts avec l'Arabie saoudite. L'arrivée récente de Medhi Benatia va d'ailleurs dans ce sens. Le récent transfert de Renan Lodi en Saudi Pro League s'est très bien passé et les négociations ont été fluides. Azzedine Ounahi et Chancel Mbemba auraient également pu partir en Arabie saoudite. Mais cela pourrait être partie remise. Le média affirme que les deux joueurs plaisent toujours aux Saoudiens, tout comme Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et désormais Geoffrey Kondogbia. De quoi arranger les finances de l'OM si cela va au bout et permettre, en cas de belles ventes, quelques folies cet été sur le marché des transferts. Si le club phocéen ne sera très vraisemblablement pas racheté par l'Arabie saoudite, au grand dam de certains..., il peut néanmoins se rassurer en développant des liens forts avec le pays arabe, avec lequel un business pourrait devenir florissant au fil des mois et dépanner grandement Pablo Longoria.