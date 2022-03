Konrad secoué, l’OM ce n'est pas le Club Med !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Belle surprise de l’OM lors des matchs amicaux cet été, Konrad de la Fuente ne bénéficie finalement pas d’un temps de jeu très important à Marseille.

Titulaire lors des deux premiers matchs de la saison avec l'Olympique de Marseille, Konrad de la Fuente avait débuté le championnat sur les chapeaux de roue avec une passe décisive pour Cengiz Ünder à Montpellier et une activité débordante dans son couloir gauche. Au fil des semaines et de certains pépins physiques, l’international américain a cependant disparu du onze de départ de Jorge Sampaoli qui lui a préféré Luis Henrique, Pol Lirola, Gerson ou encore Cédric Bakambu et Bamba Dieng à son poste en fonction des systèmes utilisés. Dans son édition du jour, La Provence s’est penchée sur le cas de Konrad de la Fuente, buteur à Karabagh en Europa Conférence League jeudi dernier puis en tribune à Troyes, trois jours plus tard.

Konrad pas assez professionnel pour Sampaoli ?

A en croire le quotidien marseillais, c’est un manque de sérieux et d’implication de la part de Konrad de la Fuente qui explique en partie cette soudaine mise à l’écart de la part de Jorge Sampaoli. En effet, le journal indique que l’ancien joueur de la réserve du Barça ne serait « pas vraiment sérieux dans l’approche de son métier selon certaines indiscrétions », ce qui explique son faible temps de jeu. A l’instar d’Amine Harit, dont le professionnalisme ne saute pas aux yeux de Jorge Sampaoli, Konrad de la Fuente doit donc se contenter de miettes depuis quelques temps. Au contraire de l’international marocain qui n’est que prêté, Konrad est lui définitivement marseillais. S’il veut donc aspirer à obtenir plus de temps de jeu la saison prochaine, le remuant ailier américain a tout intérêt à se bouger. Car on le sait, Jorge Sampaoli n’est pas du genre à faire des cadeaux à Marseille. Arkadiusz Milik peut en témoigner…