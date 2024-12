Khusanov à l'OM, Benatia tente l'impossible

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’un nouveau match très solide face au PSG dimanche soir, Abdukodir Khusanov confirme son excellent début de saison. Medhi Benatia n’en rate pas une miette et adorerait le faire venir à l’OM.

Malgré la défaite du RC Lens face au Paris Saint-Germain dimanche soir en 32e de finale de la Coupe de France, les hommes de Will Still ont livré une belle prestation et certaines individualités ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Comme souvent ces dernières semaines, Abdukodir Khusanov s’est montré à la hauteur de l’évènement. Rapide, solide et pas maladroit balle au pied, le jeune défenseur central ouzbek de 20 ans ne cesse d’impressionner. A l’heure où le RC Lens a affiché la couleur avec une nécessité de vendre au mercato hivernal, son départ a de quoi faire trembler les supporters des Sang et Or.

Abdukodir Khusanov on suivait de loin mais ce soir l’entretien d’embauche c’est une totale réussite.



Vraie bonne piste de Luis Campos le bougre n’a que 20 ans. Bref je suis conquis par l’Ouzbek 🇺🇿 pic.twitter.com/LF8Q4wJd8G — Mohamed Faiz 🇵🇸 (@SinbadBoi_) December 22, 2024

D’autant plus que plusieurs clubs européens suivent avec attention les performances de Abdukodir Khusanov. C’est notamment le cas de l’Olympique de Marseille, selon les informations du compte insider La Tribune OM. Et même si le dossier s’annonce complexe, car le joueur a peu de chances de partir pour moins de 25 millions d’euros lors du mois de janvier, rien n’est impossible pour Medhi Benatia selon notre confrère. « Il plaît à énormément de clubs notamment l’OM. Mais c’est très cher ! Aucun monde où il vient à Marseille ? C’est une phrase qui n’existe pas chez Medhi Benatia » a publié La Tribune OM, pour qui le dossier est certes très complexe, mais pas totalement impossible pour le futur directeur sportif du club phocéen.

Khusanov piste sérieuse de l'OM cet hiver ?

D’autant plus que le poste de défenseur central est l’un de ceux que Roberto De Zerbi souhaite renforcer à l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal. L’idée est de recruter un joueur très fort afin d’épauler Leonardo Balerdi et Geoffrey Kondogbia lors de la seconde partie de saison, Amir Murillo ne faisant pas totalement l’unanimité malgré ses bons matchs récents contre Lens, Saint-Etienne et Lille. Reste maintenant à voir si Pablo Longoria et Medhi Benatia trouveront la formule magique pour faire venir un joueur aussi prometteur que Abdukodir Khusanov dans la cité phocéenne cet hiver.