Kamara affole l’Europe, Marseille est déjà oublié

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Excellent depuis le début de la saison, Boubacar Kamara a encore réalisé une grande prestation avec l’OM sur la pelouse de Brest dimanche soir (1-4).

Inamovible sentinelle de l’Olympique de Marseille aux yeux de Jorge Sampaoli, Boubacar Kamara portait le brassard de capitaine sur la pelouse de Brest dimanche en raison de l’absence de Dimitri Payet. Plus fort que jamais et leader incontesté au sein du vestiaire olympien, Boubacar Kamara a encore franchi un cap cette saison. Malheureusement pour l’OM, le minot de 23 ans est en fin de contrat au mois de juin et pour l’instant, il n’a pas accepté l’offre de Pablo Longoria pour prolonger son bail. La tendance est même à un départ libre dans un gros club européen. Chelsea est sur le coup au même titre que le Bayern, Barcelone ou encore l’Atlético de Madrid. La semaine dernière, un pré-accord verbal entre Kamara et les Colchoneros était même annoncé par la presse espagnole.

L'AC Milan relance la piste Kamara

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Boubacar Kamara 4 (@bouba_darkoss)

Ce lundi, le site Todo Fichajes dévoile que rien n’est encore joué dans le dossier Boubacar Kamara et qu’un club italien souhaite en profiter. En effet, l’AC Milan, déjà cité par le passé comme un potentiel prétendant à la signature du milieu défensif de l’OM, est toujours sur le coup. Le club lombard, qui cherche à compenser le départ quasiment acté de Franck Kessié, voit en Boubacar Kamara un successeur idéal d’autant que le joueur de Marseille sera libre et demeure relativement jeune. Du côté de la direction de l’Olympique de Marseille, on continue de s’activer pour trouver un accord afin de prolonger le contrat de l’indispensable Boubacar Kamara. « Je suis au club depuis août 2020, j’assume mes responsabilités, spécialement avec la situation de Kamara. Jusqu’au bout, la dernière parole n’est pas dite. On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités » confiait au micro de RMC le président olympien Pablo Longoria la semaine dernière. Preuve qu’il tentera jusqu’au bout de faire signer à Kamara un nouveau contrat avec l’OM…