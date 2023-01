JuL lâche 600.000 euros pour soutenir l'OM

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Les fans marseillais vivent actuellement une belle période. L'OM, troisième de Ligue 1, enchaîne les succès et vient de conclure un accord avec le rappeur JuL. Fervent supporter du club phocéen et porte-parole de toute une génération marseillaise. Le montant du contrat entre le label et le club est connu.

Samedi 14 janvier, à l'occasion de la victoire de l'OM contre Lorient (3-1), les fans olympiens ont pu ovationner le rappeur JuL, qui a donné le coup d'envoi de ce match comptant pour la dix-neuvième journée de la Ligue 1. Le plus célèbre des fans de l'OM n'était pas seulement venu pour saluer le Vélodrome mais bien pour les affaires. Son label « D’or et de platine » est désormais l'un des sponsors officiels de la formation d'Igor Tudor. Présent sur la manche du maillot phocéen, le logo du label est visible de tous et traduit d'une collaboration historique entre un rappeur français et un club de l'élite.

Le logo de JUL sur le maillot de l'OM, c'est 30 000 euros le match

Selon les informations du journal La Provence, ce contrat a été fixé à 600 000 euros pour les six prochains mois. Cela équivaut aux 20 derniers matchs de l'OM en Ligue 1, en comptant celui contre les Merlus. Soit 30 000 euros par match. Une visibilité importante pour le label de JuL et une stratégie de communication inédite et astucieuse pour le club qui se met l'opinion populaire dans la poche. JUL est l'une des personnalités préférées des habitants de Marseille. Cette association va probablement se ressentir sur les ventes de maillots de l'OM en 2023. L'OM est déjà le deuxième plus gros vendeur sur le premier semestre en France et compte bien conserver sa place. Sa popularité dépasse les frontières de la cité phocéenne et permet à celui qui est né dans le 12e arrondissement de Marseille de réaliser un rêve d'enfant. Le contrat entre D’or et de platine et l'OM prendra fin lors de la dernière journée du championnat contre Ajaccio.