Jonathan David à l'OM, la grosse surprise

Par Corentin Facy

Le départ de Pierre-Emerick Aubameyang va obliger l’OM à recruter du lourd en attaque. Les noms d’Eddie Nketiah et d’Alexis Sanchez sont évoqués, mais le club phocéen pourrait saisir une belle opportunité en Ligue 1 en fonçant sur Jonathan David, en fin de contrat dans un an avec Lille.

La journée de mercredi a été particulièrement chargée du côté de l’Olympique de Marseille, qui a accueilli Mason Greenwood, dont l’avion en provenance de Manchester s’est posé en fin de soirée. Plus tôt dans la journée, Pierre-Emerick Aubameyang avait lui annoncé son départ vers l’Arabie Saoudite. Un coup dur pour Marseille, qui va devoir se trouver un nouveau buteur et qui explore plusieurs pistes pour tenter de compenser la perte de l’international gabonais. Ces derniers jours, deux noms reviennent avec insistance pour ce poste de numéro neuf : Eddie Nketiah (Arsenal) et Alexis Sanchez (libre), deux joueurs emballés par le projet olympien. En Ligue 1, il peut également y avoir de belles opportunités à saisir pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia.

La piste Georges Mikautadze est à oublier car à moins d’un nouveau revirement de situation, l’international géorgien va s’engager en faveur de l’Olympique Lyonnais. Lui aussi en haut du classement des buteurs, Jonathan David semble en revanche plus accessible. En fin de contrat avec Lille en juin 2025, le natif de Brooklyn représente une opportunité de marché à saisir de toute urgence pour l’Olympique de Marseille selon le compte insider Le Petit OM. « Le club fait de Nketiah une de ses priorités mais il se dit qu’un autre nom qui n’est pas encore sorti dans la presse fait partie du haut de la short-list olympienne. Je n’ai pas d’information sur ce 2e nom, mais si je devais miser une pièce sur une négociation sous marine, je dirai que le buteur du LOSC, Jonathan David, coche toutes les cases » explique le compte pro-OM sur les réseaux sociaux avant de poursuivre.

Jonathan David, la piste idéale pour l'OM

« Au-delà de son rôle de buteur, il serait parfait pour jouer dans le système de De Zerbi, de part sa capacité à jouer juste. Il tient bien la balle, joue dans les petits espaces, combine très bien en triangle et réussit 82% de ses passes (top 3 des attaquants de L1). Si l’on ajoute à cela les bonnes relations entre Olivier Letang et Pablo Longoria, le fait que l’on vient de recruter un compatriote, on est pas loin d’avoir beaucoup de connecteurs positifs » conclut Le Petit OM, persuadé que la piste Jonathan David peut être creusée en interne par l’état-major de l’Olympique de Marseille. La question est de savoir quel prix Lille souhaitera récupérer dans la potentielle vente de son attaquant car en dépit de sa situation contractuelle, Jonathan David reste valorisé à hauteur de 50 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Une somme qui, si elle se confirme, semble hors de portée des finances olympiennes.