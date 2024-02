Jonathan Clauss prend la France en otage, attention à la chute

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Depuis plusieurs semaines, Jonathan Clauss est particulièrement critiqué à cause de son comportement. Mehdi Benatia, nouveau directeur sportif de l'Olympique de Marseille, a même publiquement recardé le joueur. Le défenseur souhaiterait se préserver en vue de l'Euro, alors que sa place n'est pas garantie à 100 % non plus.

Lorsqu'il a rejoint l'OM en 2022, tout le monde avait félicité Jonathan Clauss pour son parcours. Mais un an et demi plus tard, l'ancien latéral droit du RC Lens est au cœur de la tourmente. Son comportement ne fait pas l'unanimité à Marseille, où la pression est très importante, avec des supporters assez exigeants. Quelques semaines après son arrivée au sein du club de la cité phocéenne, Mehdi Benatia a immédiatement critiqué le manque de professionnalisme de Jonathan Clauss, sans pour autant dévoiler les erreurs du joueur de 31 ans. Mais dans une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube, Romain Molina a expliqué les dessous du problème avec un certain manque de considération et de motivation envers l'OM.

L'Euro et pas l'OM, Clauss a fait son choix

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jonathan Clauss (@djoninho25)

« Il n’arrête pas de dire qu’il s’économise pour l’Euro, comme s’il était un joueur établi de l’équipe de France. Et il y a plein de joueurs qui en ont marre. Notamment de ses retards. Contre Monaco, il est arrivé en retard à la causerie. Et après, il est sorti à la mi-temps pour un coup. Tout le monde en a ras-le-bol. En plus, il y a ses agents qui lui font miroiter le Bayern, le Barça. Mais non, il n’y a pas de top clubs sur lui. Et notamment à cause de l’extra-sportif. La manière dont il s’est comporté avec tous les gens qui l’ont aidé au début de sa carrière, quand c’était dur pour lui. Même les petits employés te disent qu’il y a un problème avec ce joueur » a affirmé le journaliste qui assure que Jonathan Clauss a plus la tête à l'équipe de France avec son objectif de disputer l'Euro après avoir raté la Coupe du monde, plutôt que sur la saison avec l'OM, qui est en grande difficulté. Son départ cet été semble désormais inéluctable, mais Didier Deschamps, grand passionné de Marseille, pourrait bien ne pas aimer son attitude également.