Joao Cancelo à l’OM, merci l’Arabie Saoudite...

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM se montre gourmand au mercato, avec plusieurs pistes dépassant les 20 millions d'euros de transfert. L'Arabie Saoudite est soupçonné d'être derrière tout ça, et les supporters s'enflamment.

Pour un club sans droits télévisuels comme toutes les formations françaises, sans Coupe d’Europe et c’est une grosse déception de la saison passée, avec un nouvel entraineur mais officiellement des finances limitées par Frank McCourt, l’OM frappe fort cet été. Un nouvel entraineur, et sa pléthore d’adjoints, déjà des recrues convaincues avec des belles offres, et la perspective de signer des joueurs loin d’être gratuits comme Eddie Nketiah, Alexis Sanchez ou Mason Greenwood. Forcément, de telles rumeurs enflamment les réseaux sociaux, où les supporters se mettent à rêver non pas d’une Dream Team, mais d’une équipe très compétitive, avec quelques stars pour enflammer le Vélodrome.

Budget illimité au mercato ?

Comme souvent avec le marché des transferts, cela prend des proportions assez importantes d’autant que l’argent ne semble pas être un problème pour Frank McCourt. Etonnant aux yeux de Thibaud Vézirian, l’apôtre de la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite, et pour qui il y a clairement anguille sous roche. « L’OM n’a pas d’argent et pourtant il se montre le plus actif sur le mercato. Il faudra que la DNCG nous explique comment le club passe avec autant de perte », a rappelé « T.V » dans sa dernière vidéo sur Twitch.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Un budget soudainement illimité alors que le propriétaire américain se détache de l’OM au point de ne pas suivre un match depuis un an au Vélodrome. Voilà qui interpelle mais n’est pas vu comme une mauvaise nouvelle par les supporters marseillais. Peu importe qui est derrière tout ça, si c’est l’Arabie Saoudite qui régale réellement, cela permet de croire en de nouvelles recrues de premier choix. Ainsi, Pablo Longoria est interpellé pour prendre James Rodriguez, qui revit avec la Colombie lors de la Copa America. Mais aussi un certain Joao Cancelo, encore vu à l’Euro et en prêt avec le FC Barcelone ces derniers mois. Le latéral portugais a vu son prix être bradé par Manchester City, qui le vendra au premier qui mettra 20 ME selon Fabrizio Romano. De quoi pousser l’OM à se renseigner sur cette piste d’un joueur certes moins tranchant qu’il y a 2-3 ans, mais qui reste un défenseur confirmé de seulement 30 ans.

Du rêve à la réalité, il y a toujours un écart mais le début du mercato de l’OM a en tout cas la faculté de donner de l’appétit aux suiveurs marseillais.