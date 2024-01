Jean Onana à l'OM, petit prix mais grosse attente

Tout est plié pour Jean Onana, qui arrive en ce moment à l’aéroport de Marignane, et va s’engager ce lundi pour l’OM si la visite médicale donne satisfaction.

Le milieu de terrain arrive sous la forme d’un prêt avec option d’achat non obligatoire. Cette dernière se porte, selon certaines indiscrétions, à 4,5 millions d’euros, soit un peu moins que le montant déboursé par Besiktas il y a six mois pour le faire venir du RC Lens. Autant dire qu’il ne s’agit pas d’un investissement très coûteux pour Pablo Longoria, qui a profité des gros problèmes du joueur camerounais avec le club turc pour récupérer un joueur qui venait pourtant d’arriver au sein du Besiktas l’été dernier.

🚨⚪️🔵 Jean Onana to Olympique Marseille, done deal and here we go — medical tests booked on Monday for 23 year old midfielder.



Besiktas and OM agreed on loan deal plus buy option clause not mandatory, as revealed yesterday.



Exclusive story, confirmed. 🇨🇲 pic.twitter.com/Ys2E8yUAmt