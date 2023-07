Iliman Ndiaye, Sheffield fait la misère à l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Sheffield dans un an, Iliman Ndiaye est la priorité de l’OM en attaque. Le dossier est toutefois complexe, car le club anglais se montre gourmand pour sa star sénégalaise de 23 ans.

En quête de plusieurs renforts offensifs sur le marché des transferts cet été, l’Olympique de Marseille a fait d’Iliman Ndiaye sa piste privilégiée. En fin de contrat avec Sheffield United, l’international sénégalais de 23 ans est quasiment d’accord avec le club phocéen sur les bases d’un contrat de cinq ans. Passé par l’OM à ses 11 ans avant de retourner au Sénégal puis d’exploser en Angleterre, le natif de Rouen désire profondément s’engager en faveur de Marseille cet été malgré des intérêts de clubs anglais tels qu’Everton par exemple.

Pablo Longoria adore le profil du joueur, idéal pour évoluer dans une attaque à deux pointes, le système privilégié de Marcelino. Le plus dur est toutefois à faire pour l’Olympique de Marseille dans ce dossier, à savoir trouver un accord avec Sheffield United. Au vu de la situation contractuelle d’Iliman Ndiaye, qui sera libre dans douze mois, l’état-major de l’OM n’a pas l’intention de payer une fortune pour le déloger.

Sheffield United réclame 20 ME pour Iliman Ndiaye

Pour l’heure, on ignore quelle sera le montant de l’offre olympienne. Dans son édition du jour, La Provence explique en tout cas que Sheffield n'a pas l’intention de discuter en-dessous de 20 millions d’euros pour celui qui a été élu meilleur joueur du club à l’issue de la saison 2022-2023. En fin négociateur qu’il est, Pablo Longoria tentera assurément de revoir ce prix à la baisse. En effet, le média affirme que le montant est élevé mais qu’il sera certainement réduit au fil des négociations.

Celles-ci s’annoncent quoi qu’il arrive très serrées car Sheffield United, promu en Premier League et qui va percevoir les juteux droits TV de la première division anglaise, n’a pas besoin de vendre pour équilibrer ses comptes. Et logiquement, le club britannique veut garder son meilleur joueur. La chance de l’OM est sans doute qu’Iliman Ndiaye est déterminé à rejoindre Marseille et n’a aucunement l’intention de prolonger à Sheffield. De quoi espérer une issue heureuse pour le club phocéen, dont l’état-major aimerait offrir à Marcelino sa nouvelle star offensive pour le stage en Allemagne qui débute… lundi. Il faut donc faire très vite.