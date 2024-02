Iliman Ndiaye futur Ballon d'Or, c'est le Messi de l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recrue phare de l’OM l’été dernier, Iliman Ndiaye a mis du temps pour s’adapter à son nouveau club mais semble enfin lancé sur la bonne voie après sa prestation de très haute volée contre Montpellier.

Buteur contre le Shakhtar Donetsk au match aller il y a deux semaines, Iliman Ndiaye a peut-être enfin lancé sa carrière marseillaise. Aligné d’entrée de jeu par Jean-Louis Gasset contre Montpellier dimanche au Vélodrome, l’international sénégalais a indiscutablement livré son meilleur match sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Buteur pour l’égalisation de l’OM à la demi-heure de jeu, l’ancien attaquant de Sheffield United a ensuite provoqué un penalty transformé par son compère d’attaque Pierre-Emerick Aubameyang. Au-delà de la feuille de statistiques, Iliman Ndiaye s’est montré précieux dans l’élaboration du jeu marseillais avec des prises de balle de haut niveau et des gestes techniques qui ont fait lever le Vélodrome. De quoi enflammer les supporters les plus excités comme c’est par exemple le cas de Mohammed Henni. Dans sa dernière vidéo, le Youtubeur marseillais s’est emballé, comparant d’ores et déjà Iliman Ndiaye au « Lionel Messi de l’OM » et en faisant de lui un futur Ballon d’Or. Rien que ça.

« Enfin un vrai entraîneur ! Avec lui les joueurs ont compris… mouillez le maillot ou cassez-vous ! Ils se sont enfin réveillés, ça fait plaisir. On a vu le Iliman Ndiaye prime. Je ne sais même pas ce qui me rend le plus heureux, la première victoire de l’OM en 2024 ou le premier but de ce joueur au Vélodrome. Ça me fait tellement plaisir, Iliman Ndiaye dimanche soir c’était incroyable. Il a pris ses responsabilités. Peut-être qu’il n’a que 22 ans mais avec Ndiaye c’est comme avec Mbappé, tu ne me parles pas d’âge. Il n’y a pas d’âge pour prendre ses responsabilités. Ndiaye est la pépite marseillaise, on doit faire toute l’équipe autour de lui. On doit faire avec Ndiaye ce que Barcelone a fait avec Messi, pour une fois qu’on a une pépite. Le ciel est enfin dégagé, ça fait plaisir. Retenez bien : un jour Ndiaye sera Ballon d’Or, moi je vous le dis » a lancé Mohammed Henni, sous le charme de la pépite marseillaise et qui espère qu’Iliman Ndiaye terminera la saison en boulet de canon à l’OM avant de confirmer l’an prochain. Après plusieurs mois de galère pour s’adapter, c’est tout le mal que souhaitent les supporters olympiens à l’ancien meilleur buteur de Sheffield.