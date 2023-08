Il voulait braquer l'OM, cette star a tout perdu

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Meilleur buteur de l’OM la saison dernière, Alexis Sanchez a quitté le club phocéen en fin de contrat après seulement 12 mois sur la Canebière. La faute au choix de Pablo Longoria ou aux exigences financière du Chilien ?

Au moment d’officialiser sa signature à l’Inter Milan il y a quelques jours, Alexis Sanchez a lâché une véritable bombe en indiquant à la surprise générale sur son premier choix avait toujours été de prolonger à l’Olympique de Marseille. « Pour se mettre d’accord, il faut être deux » regrettait l’international chilien, sous-entendant clairement que c’est Pablo Longoria qui a refusé de lui faire signer un nouveau contrat malgré le souhait du joueur de poursuivre l’aventure en Provence.

Les demandes financières XXL de Sanchez révélées

Présent lundi en conférence de presse afin de présenter à la presse la nouvelle recrue offensive Joaquin Correa, le président de l’Olympique de Marseille a confirmé un choix technique de la part du troisième de la Ligue 1 en 2022-2023. Mais la réalité est plus nuancée selon les informations de Foot Mercato. Le média indique qu’initialement, le projet de Pablo Longoria et de Javier Ribalta était bel et bien de conserver Alexis Sanchez dans l’effectif après la saison très aboutie de l’ancien buteur de Manchester United, meilleur buteur et meilleur joueur de l’OM l’an passé. Dès le mois de mai, l’état-major phocéen a rencontré les représentants d’Alexis Sanchez et lui ont rapidement soumis une offre de prolongation.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

Problème, la direction marseillaise a vite compris que l’objectif d’Alexis Sanchez était de gratter une énorme augmentation puisque selon le média spécialisé, l’international chilien a demandé de doubler son salaire en plus de réclamer une prime à la signature d’un montant de 2 millions d’euros. Une énorme désillusion pour l’Olympique de Marseille, évidemment pas en mesure de combler les attentes financières du joueur. Malgré l’uppercut encaissé, Pablo Longoria soumet à Alexis Sanchez une belle offre avec une augmentation salariale qui aurait fait de lui l’un des joueurs de Ligue 1 les mieux payés hors-PSG.

Alexis Sanchez est revenu vers l'OM faute de mieux

Une offre rejetée par le clan Sanchez, qui discutait dans le même temps avec l’Arabie Saoudite et d’autres clubs européens. Le temps passe et fin juin, Alexis Sanchez et ses agents reviennent toquer à la porte de l’Olympique de Marseille en se montrant « bien plus conciliants ». Le Chilien était prêt à dire oui à l’offre olympienne. Sauf qu’entre temps, Marcelino est arrivé et Pablo Longoria a dessiné les contours du mercato en compagnie de son nouvel entraîneur. Des contacts sont initiés avec Ismaïla Sarr, Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye ou encore Joaquin Correa. L’OM est passé à autre chose et refuse à ce moment les avances d’Alexis Sanchez, lequel se voyait finalement rester à Marseille « faute de mieux ». Un feuilleton difficile à suivre pour les supporters olympiens mais où finalement, personne n’est tout blanc ou tout noir.