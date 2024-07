Il se frotte à Messi, l'OM veut le faire signer

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria est reparti sur une piste méconnue en Europe en allant chercher un international canadien du championnat suédois.

Même s’il attend encore quelques ventes pour avancer sur certains dossiers en terme de recrutement, Pablo Longoria continue de s’activer sur de nombreuses pistes. Samuel Gigot et Chancel Mbemba sont invités à partir de manière très insistante, même si les offres sont pour le moment refusées par les joueurs. Cela n’empêche pas l’OM de chercher un défenseur central, alors que la piste menant à Robert Renan vient d’être évoquée dans la presse brésilienne, c’est un autre joueur qui a été contacté et avec qui un premier accord est sur le point d’être trouvé. RMC révèle ainsi que l’OM compte faire signer Derek Cornelius, international canadien évoluant à Malmö.

Lille et Brest le suivent aussi

Le club suédois demande 3,5 ME pour céder son défenseur central de 26 ans, qui n’est pas spécialement courtisé ailleurs en Europe. Mais les joueurs canadiens sont à la mode ces dernières semaines, après le match nul face à la France en préparation à l’Euro puis une belle place de demi-finaliste de la Copa America, aventure seulement stoppée par l'Argentine de Lionel Messi. Et c’est en France qu’ils ont du succès car Brest et Lille sont venus aux renseignements récemment. Le suivi de ce dossier sera donc intéressant pour savoir si l’OM réalise cet investissement très mesuré par rapport aux sommes dépensées pour faire venir les autres joueurs cet été. Mais visiblement, Derek Cornelius, qui ne fait pas partie des joueurs dont le profil était cerné chez les défenseurs centraux, a tapé dans l’oeil des recruteurs marseillais bien décidés d’aller au bout de leur démarche.